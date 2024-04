Aprender un oficio le da otro significado a la vida en Palmasola

¿Cuántas horas de trabajo cumplen los privados de libertad?

La historia de Raúl dentro del penal

«El trabajo me ha ayudado a hacer más llevadero el encierro. No tenemos que dejarnos llevar por ‘la pensadora’ (pensar cosa malas)», comparte Raúl, quien llegó hace pocos meses al penal y aún no tiene sentencia.