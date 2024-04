¿Arce busca repostularse? La viceministra de Comunicación explica las palabras del presidente

Fuente: Unitel

“Hermanas y hermanos, hay que darle una respuesta, y esa respuesta seguramente la vamos a tener en las urnas, ahí vamos a definir estas cosas”, señaló el presidente Luis Arce en un encuentro campesino el fin de semana.

¿El presidente será candidato en 2025? Le preguntó la prensa a la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón.

La autoridad explicó que “en este momento lo que preocupa, porque existe un riesgo, es que el instrumento político, el MAS-IPSP, no proscriba, no pierda su personería jurídica” si no se cumplen con las normativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Alcón indicó que “las organizaciones sociales no van a poner en riesgo precisamente” al MAS y en ese marco se busca la unidad del ese frente.

“Entonces, en adelante, después de ello, ya las organizaciones sociales definirán y si definen que va a ir el presidente (a las elecciones), pues va a ir el presidente”, señaló la viceministra.

Sin embargo, precisó que “eso todavía no es una decisión asumida, pero siempre esta, como lo hemos señalado, es una disposición de las dueñas del instrumento político y nosotros como soldados del instrumento político vamos a cumplir lo que determine nuestras organizaciones”, añadió la autoridad de Gobierno.

A la fecha, la candidatura de un partido político depende de las elecciones primarias. En su momento, el líder del MAS, Evo Morales, desafió al presidente Arce a someterse a las primarias partidarias, pero con carácter limitado solo a los militantes.

División

El MAS está dividido y Arce y Morales suben la tensión con cruces verbales. Hay convocatorias a dos congresos que los evistas y arcistas impulsan de forma separada y que esperan un pronunciamiento definitivo del TSE.

Los arcistas anunciaron que se reunirán con o sin aval del órgano Electoral del 3 al 5 de mayo en El Alto. Por su lado, los evistas pretenden instalar un congreso el 10 de junio.

Ambas facciones presentaron sus trámite de solicitud de acompañamiento, pero los trámites, en ambos casos, fueron observados por el TSE por incumplir su estatuto y una fallo judicial.

“Como Gobierno vamos a respaldar todas las decisiones que asuman las organizaciones sociales con relación al MAS-IPSP, y precisamente en base a ello es que se tiene esta convocatoria, nosotros vamos a apoyarla como corresponde”, señaló en referencia al encuentro de El Alto.

Indicó que el sector campesino envió unas nueve cartas notariadas a Evo Morales, líder del MAS, para que asista a una reunión “buscando la unidad porque en política las acciones son lo que cuentan, no solo las palabras”. El líder del MAS no reconoce a este bloque campesino, asegura que sus dirigentes no son militantes del partido azul.

“Entonces, cuando el presidente hablaba y decía: ‘quienes quieren la verdadera unidad del instrumento, la defensa del MAS, lo que significa con las bases sociales y que no estemos dividiendo, es que vamos a mostrar y vamos a defender y en la urnas se va a definir precisamente esa situación”, señaló Alcón.

Según Alcón, tras la búsqueda de unidad las “dueñas del instrumento político”, es decir, las organizaciones sociales que para el arcismo son los sectores campesinos e indígenas que lo respaldan, serán las encargadas de definir el asunto de las candidaturas.

“Ya será una decisión que se asuma de parte de las organizaciones sociales, dueñas del instrumento político, que están en este momento preocupadas por defender sin duda alguna nuestra personería jurídica y de que no pongamos en riesgo la continuidad del movimiento más grande que tiene el país”, sostuvo.