Arce se muestra en campaña: habla de dar respuesta en las urnas y de juzgar si se quiere volver al “dedazo”

Fuente: Brújula Digital

El presidente Luis Arce se mostró este domingo en campaña. Habló de dar una respuesta en las urnas a evistas y opositores, por no aprobar créditos externos, e invitó a militantes del MAS a juzgar para ver si vuelven al “dedazo” o que quedan con su gobierno, que lo que hace es escuchar a organizaciones y alcaldes para hacer obras.

El Mandatario asistió este domingo a la inauguración del XX Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz – Bartolina Sisa, en la localidad de Sapahaqui, departamento de La Paz. Ayer también estuvo en la apertura del congreso departamental del MAS de Tarija.

“Este es un congreso sumamente importante por toda esa coyuntura, si queremos volver al dedazo, si queremos volver pasado, donde se decidía una sola cosa y todos tenían que acatar, o como nosotros estamos haciendo que venimos y escuchamos a las organizaciones, que escuchamos a los alcaldes que para hacer las obras que el pueblo necesita, ustedes son los que tienen que juzgar hermanas y hermanos”, sostuvo Arce en su discurso.

Al hablar del “dedazo”, el Jefe del Estado se refirió al expresidente Evo Morales, quien fue acusado, en diferentes oportunidades, en imponer sus decisiones dentro del MAS, más que todo en la designación de candidatos subnacionales y, también del propio Arce, para los comicios generales de 2020.

Arce aprovechó este discurso, al igual que en Tarija, para invitar a la dirigencia al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad arcista para este 3, 4 y 5 de mayo en El Alto, un encuentro que fue calificado de “trucho” por el ala evista y que aún no tiene el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para realizar una supervisión.

Cuando habló de obras, Arce destacó que su Gobierno hace obras con el poco dinero que tiene, pues ahora indicó que ya “no hay plata como en el pasado” porque el gas se agotó en el país. En el caso específico de Sapahaqui dijo que pronto se inaugurarán puentes, los mismos que no fueron construidos en el gobierno de Morales, cuando había dinero.

También cuestionó a evistas y opositores, quienes no aprueban proyectos de ley para que Bolivia obtenga créditos internacionales, los mismos que buscan financiar diferentes obras en el país.

“No quieren que hagamos obras, no quieren que avancemos, para decir después que la economía está mal, pero ellos son los culpables, ellos son los que estrangulan, los que ahorcan la economía del pueblo boliviano la economía. Pero hermanas y hermanos, hay que darles una respuesta y esa respuesta seguramente la vamos a tener en las urnas donde ahí vamos a definir estas cosas”, sostuvo el Presidente con miras a los comicios de 2025.

También cuestionó que la oposición y evistas cuestionen el manejo económico del país con la baja de calificaciones de instituciones internacionales. Por ejemplo, ayer se conoció que Moody’s bajó la calificación crediticia de Bolivia de “Caa1” a “Caa3”.

“Miren lo que la derecha y los evistas vienen diciendo, que estamos bajando de calificación porque manejamos la economía, parece que no leen ni siquiera los informes que salen de afuera, porque Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa, ni un solo centavo ni un solo día, no debemos seguimos pagando sin problemas. ¿Cuál es el fundamento entonces de que los organismos vayan bajando? es un tema político, ellos dicen que en la Asamblea Legislativa no se aprueban créditos, esa es la razón por lo que nos andan disminuyendo calificación de riesgo y los otros se ponen felices”, acotó.

Arce ratificó la intención de su Gobierno de continuar con su trabajo para realizar obras en el país, pese a que no hay el dinero que había antes.

“Por eso nosotros venimos a decirles aquí, es muy importante que entendamos lo que está pasando porque esa gente después va a venir a pedir el voto del pueblo boliviano, como lo han hecho, porque hay que decirlo con claridad, que tenemos varios diputados asambleístas nacionales, no todos cumplen su labor en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hay gente que boicotea, que no aprueba, que parece que no entiende por qué ha ido a la Asamblea”, sostuvo al referirse a opositores y evistas.

BD/JJC