Arcismo crea dirigencia del MAS en Chuquisaca

INAUGURACIÓN. El congreso del MAS, este domingo en Lajastambo. CORREO DEL SUR

Fuente: https://correodelsur.com

En un congreso extraordinario departamental, el Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala ‘arcista’ designó este domingo a Wilber Flores como presidente de la Dirección Departamental de este partido en Chuquisaca “por sucesión de cargo” en reemplazo de Reynaldo Cruz (del ala ‘evista’), quien calificó la determinación de “ilegal”.

El congreso tuvo lugar en el coliseo de Lajastambo, Distrito 3 de Sucre, y contó con la presencia del vicepresidente David Choquehuanca y la ministra de Salud, María Renée Castro, además de senadores, diputados y alcaldes de varios municipios, entre otras autoridades afines al gobierno de Luis Arce.

DIVISIÓN

Entre las principales conclusiones del congreso está la designación de Flores como presidente de la Dirección Departamental del MAS de Chuquisaca, cargo que era ostentado por Cruz. Este último respalda al expresidente Evo Morales y es acusado por los arcistas de haberse prorrogado.

“Ha sido un congreso de unidad, en el que se ha determinado que haya sucesión de cargo para que asuma durante 60 días como presidente de la Dirección Departamental, como lo dice nuestro estatuto”, informó anoche a CORREO DEL SUR Flores, quien hasta este domingo era vicepresidente de esta organización política. Aclaró que en ese periodo se convocará a elecciones de la nueva directiva.

Por su parte Cruz, también en contacto con este diario, desacreditó este nombramiento debido a que el congreso, según su criterio, careció de legitimidad al no haber sido convocado por la mayoría de la directiva.

“La sucesión de cargo se da cuando una persona abandona ese cargo y queda acéfalo. Yo estoy plenamente vigente, nunca he abandonado mi trabajo; más bien, la persona que quiere asumir la presidencia es totalmente ilegal, la militancia sabe perfectamente”, dijo respecto de Flores.

Cruz anunció que seguirá siendo presidente hasta fines de mayo, cuando culmina su gestión, y que “oportunamente” convocará a elecciones de la nueva directiva. “Era una reunión de puro funcionarios públicos que les han obligado a ir desde el Gobierno y la Alcaldía de Sucre. Si bien hay muchos dirigentes que han ido, un 70% eran funcionarios de la Alcaldía”, sentenció.

Con esto, el MAS Chuquisaca tiene desde este domingo dos direcciones departamentales paralelas, una en poder del ‘arcismo’ y otra en manos del ‘evismo’.

PRECANDIDATOS

Durante el congreso, que duró aproximadamente seis horas, también eligieron a Pascual Vera (de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca), Gabriela González (representante de Sucre) y Gregoria Reyna (de las Bartolinas) como “precandidatos” a la Dirección Nacional del MAS en representación de Chuquisaca, con miras al Congreso a desarrollarse el fin de semana en El Alto.

Choquehuanca: “Líderes de verdad”

Durante la inauguración del Congreso Extraordinario Departamental del MAS en Sucre, el vicepresidente David Choquehuanca se refirió a varios temas, entre ellos al proceso de cambio y a los líderes políticos.

“Nuestro proceso de cambio no va a morir porque es patrimonio del pueblo boliviano”, dijo al reiterar que el MAS es de las organizaciones sociales y no de unos cuantos. Asimismo, llamó a la unidad de las bases, para lo cual dijo que se necesitan “líderes apegados a la verdad, líderes honestos, líderes que produzcan respeto a lo distinto, que sientan el dolor del otro, que no impongan, que respeten a las bases, que no roben y mientan al pueblo, que amen a su pueblo y no a la silla”.

Actualmente, “en algunos líderes políticos prevalece el culto a la personalidad”, agregó al enfatizar: “Basta de dividirnos, basta de humillarnos entre nosotros, de calumniarnos, de expulsarnos, basta de agredirnos físicamente, basta de amenazas”.