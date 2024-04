Asambleísta departamental de Santa Cruz responde a declaraciones del gobernador de Beni sobre reunión del 29 de abril en Cochabamba

La autoridad indicó que la Comisión Especial de la ALD, será responsable de fiscalizar el trabajo relacionado con la defensa del territorio cruceño.

Fuente: Prensa ALD

Santa Cruz- El asambleísta departamental Ronny Justiniano, ha destacado que el Gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, parece estar politizando la situación al amenazar con no participar en la reunión del 29 de abril en Cochabamba. Justiniano afirmó que, a pesar de la posible ausencia del Gobernador, la institucionalidad cruceña en su totalidad, incluyendo la institucionalidad velasquina, permanece firme y unida en su defensa del territorio de Piso Firme.

Justiniano ha desmentido rotundamente las afirmaciones del gobernador Unzueta, quien sugirió que hay comunidades dentro del territorio de Piso Firme que son atendidas por la gobernación del Beni. El asambleísta ha calificado estas afirmaciones como «una vil y total mentira». “Porque si fuera así, en este caso el municipio de Baure estuviera cometiendo un delito, porque las coberturas de la parte administrativa por el viceministerio de autonomía están dentro de la provincia Velasco, del municipio de San Ignacio de Velasco. Estarían haciendo una malversación de fondo, que muestren esa documentación lo que ha ayudado el municipio de Baure, porque si no, el alcalde de turno estuviera cometiendo un delito, porque está asistiendo a una comunidad que no está dentro del territorio beniano, ni las coberturas administrativas como los POAS y como las coberturas que nosotros tenemos como departamento de Santa Cruz”.

“No olvidemos que el gobernador del Beni, fue el primero en decir de que levanten sus chozas a los comunarios y se vayan a su territorio, ahí comenzó todo”, lo que considera una ofensa a los pueblos indígenas y su derecho a la autodeterminación territorial.

“Así como él alega y tiene el derecho de decir que Piso Firme es beniano, nosotros también aducimos y tenemos la certeza y seguridad de que Piso Firme es del departamento de Santa Cruz y quienes han hecho la inversión durante más de 100 años, es el municipio de San Ignacio de Velasco y la Gobernación de Santa Cruz”.

Respecto a la participación en la reunión del 29 de abril, Justiniano ha destacado la firmeza de la institucionalidad cruceña y velasquina, en la defensa del territorio de Piso Firme. La autoridad indicó que la Comisión Especial de la ALD, será responsable de fiscalizar el trabajo relacionado con la defensa del territorio cruceño.

“Ese acuerdo hecho entre los gobernadores en la reunión pasada, menciona que permitirán el ingreso de otras autoridades electas y autoridades cívicas: “Que no venga a decir, de que no es la parte técnica y que por qué van a participar autoridades electas y cívicas, el gobernador del Beni no quiera participar, una vez más demuestran, que dice una cosa, lo firma y después se desdice, aquí hay que ser serios”, finalizó.