Fuente: La Razón

La violencia no cesa en Cochabamba. Aurelia Condori Valverde, de 34 años de edad, madre de tres hijos, murió apuñalada por su concubino, Simeón Jiménez Pinto de 38.

El hecho ocurrió en la habitación que compartían en Capinota, distante a 64 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Se trata del cuarto caso de feminicidio en este departamento.

Cuando la población aún estaba consternada por el martirio de la pequeña Tamy, la noticia de un nuevo feminicidio y un intento de infanticidio en Cochabamba sorprendió a policías y fiscales. De acuerdo con el informe del fiscal asignado al caso, David Soliz, el ataque ocurrió cerca de las 05.00 de este lunes.

El informe preliminar de la Policía señala que Simeón, dedicado a la agricultura, llegó a esa hora a su casa en estado de ebriedad, despertó a Aurelia y empezó a discutir con ella.

El hombre tomó un cuchillo y apuñaló a su compañera varias veces, hasta quitarle la vida. Dos de los tres hijos de la pareja, de 13 y 16 años, escucharon los gritos de su madre y salieron a la calle a pedir auxilio.

El tercer hijo, de seis años, que dormía con su mamá, despertó asustado por el ataque. Su padre lo hirió en la cabeza con el mismo cuchillo.

Benito, el hermano de Aurelia, contó que una vez se enteró de que ella sufría por la violencia de Simeón, pero, después, la víctima evitaba el tema y ya no le contaba si las golpizas continuaban. “Era muy dependiente de su marido, no quería separarse, pese a que él no les daba ni siquiera lo necesario para la comida. Ella era muy pasiva, no quería hacer problemas, se callaba y ahora mis sobrinos se han quedado sin mamá, exigimos justicia”, declaró el hermano de la víctima.

APREHENDIDO

El fiscal Soliz dijo que Simeón está aprehendido. Lo imputarán por los delitos de feminicidio y tentativa de infanticidio.

Los restos de Aurelia fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia legal. El niño herido recibe atención médica en un centro de hospitalario.

El caso es atendido de manera integral por el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres.

La abogada Lourdes Tarqui se encarga de la parte legal y el área de Salud y Trabajo Social de las necesidades de los hijos que han quedado huérfanos, además de otros requerimientos.