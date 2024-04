«Autoridades deben exigir un plan de contingencia», lamentó una diputada de Tarija

Luciana Campero, indicó que la tragedia pudo evitarse, si se haya exigido mayor control de seguridad en los eventos privados. El informe policial revela muerte por asfixia por sumersión, y un golpe en la cabeza.

Naira Menacho



Fuente: Red Uno

La muerte de un universitario en una actividad académica cultural, puso en evidencia la falta de controles realizado por las autoridades en Tarija, a este tipo de actividades.

La diputada por Tarija, Luciana Campero, aseguró en el programa Que No Me Pierda, que existe una falla por parte de la policía, los bomberos y las autoridades municipales, por no realizar controles en todos los eventos realizados en este departamento.

“Antes de dedicarme a la vida política yo fui organizadora de eventos, y no te daban permiso si no presentabas primero un plan de contingencia y seguridad. Lastimosamente hoy en día no se exige este plan y tampoco se obliga a los organizadores a comprar un seguro”, explicó la diputada.

La diputada lamentó que en exista un ‘no importismo de las autoridades locales’, sobre todo cuando se está promoviendo el turismo de Tarija. “Con frases como Tarija ‘vino’ para quedarse, solo se promueve el descontrol”, aseguró Campero.

“Esta desgracia pudo haberse evitado”, explicó la diputada, quien señaló que hace “dos semanas, los medios de comunicación se llenaron con el titular de que, en un evento avalado por la universidad, en la que incluso fue inaugurada por el presidente Arce, los universitarios se acabaron todo el vino de Tarija”.

Informe Policial

Según reporte brindado por el comandante de la Policía de Tarija, en Que No Me Pierda, al promedias las 12:50 de este viernes 26 de abril, recibieron una llamada por una persona herida en un balneario ubicado en el sector de Tomatitas, de Tarija.

El estudiante universitario identificado como Omar Machicado Condori, de 25 años de edad, fue auxiliado y llevado hasta el hospital, sin embargo, este llegó sin signos vitales y según el reporte forense, la causa de la muerte fue por anoxia anóxica y asfixia por sumersión, además se detectó una contusión a la altura del cuero cabelludo.

“El hecho se produce cuando tres jóvenes se lanzan a la piscina, que tenía unos dos metros de profundidad y el agua no estaba tan clara. Salen dos y el tercer joven no pudo salir; los compañeros los buscan, pero no pueden encontrarlo porque el agua estaba turbia, y es cuando uno de los guardias entra a la piscina y logra sacarlo”, relató el comandante.

Con fines investigativos se realizó las declaraciones informativas a los dos estudiantes que acompañaban al fallecido, además al dueño del balneario, identificado como Elmer F. A.

Universidad deslinda responsabilidad

El decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a tiempo de lamentar la pérdida del estudiante, aseguró que esta casa superior de estudio no autorizó a ninguna delegación para asistir al evento académico cultural.

“Era un evento privado que no tenía el aval de la universidad, además la invitación se realizó por redes sociales y no por los canales oficiales universitarios”, afirmó el decano, al tiempo de deslindar la responsabilidad.