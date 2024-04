Barajan nombres para presidente del Concejo Municipal de El Alto

La secretaria del Concejo Municipal de El Alto, Paola Quispe, anunció ayer que la bancada de “Renueva” realizará una reunión donde se barajearán nombres de los posibles aspirantes a la presidencia del Concejo Municipal.

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

“La verdad aún no nos hemos reunido como bancada, yo creo que todos los concejales de la bancada mayoritaria quieren ser presidentes del Concejo. Yo creo que vamos a llegar a un buen consenso para elegir a una nueva autoridad o bien ratificar a nuestro actual presidente”, explicó la autoridad, en entrevista con El Alteño.

Quispe explicó que como bancada mayoritaria de “Renueva”, en el marco del reglamento interno de la 170/2014, les corresponde decidir quién asume la Presidencia y recordó que la Vicepresidencia le corresponde a la bancada minoritaria, que actualmente es administrado por el concejal del MAS, Daniel Ramos. Cabe recordar que el próximo 4 de mayo, se debe elegir o ratificar al Presidente del Concejo.

“Yo creo que vamos a tener una reunión tal vez este fin de semana, porque ya estamos a pocos días. Lo ideal es tener esa reunión para decidir el futuro de la presidencia”, explicó. Entre los nombres que se barajan están Francisco Quispe, Rogelio Maldonado, Iris Flores y hasta la misma concejal, Paola Quispe.

Sobre las denuncias de que algunos de sus concejales mueven a sectores gremiales para lograr la Presidencia del Concejo, Quispe explicó que no está al tanto de esas denuncias, pero que sí hay problemas con algunas comisiones y que eso merma los proyectos.

“La verdad no tengo conocimiento sobre eso. Nosotros somos la imagen de El Alto y hay que darle la seriedad que amerita. No quiero ofender a nadie, pero hemos ido reclamando algunas cosas, por ejemplo, en la comisión de cultura han salido cosas que no están enmarcadas en la norma 311. Hemos reclamado, pero lamentablemente no se hace nada”, cuestionó.