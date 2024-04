Billie Eilish, Nicki Minaj y más artistas firmaron carta contra la IA que “sabotea la creatividad”

Estrellas de la música condenaron malas prácticas de inteligencia artificial que atentan contra sus derechos creativos.

Más de 200 artistas, incluidos Billie Eilish y Nicki Minaj, firmaron carta dirigida a desarrolladores, servicios musicales y compañías tecnológicas.

La inteligencia artificial (IA) ya es un recurso tecnológico muy usado en diversos campos. Sin embargo, es en el plano creativo donde se distingue con mayor claridad su carácter de “de doble filo”. Recientemente, más de 200 artistas y agrupaciones, entre ellos Billie Eilish, Pearl Jam, Nicki Minaj, Katy Perry, Luis Fonsi, y los herederos de Bob Marley y Frank Sinatra, han levantado la voz contra el uso irresponsable de dicha herramienta.

La carta abierta, difundida el 2 de abril de 2024, fue impulsada por la organización sin fines de lucro Artist Rights Alliance, y abarca no solo a figuras ya consolidadas en la música; sino también a artistas emergentes, compositores, productores y demás profesionales en el rubro.

Los firmantes expresaron una preocupación común: el empleo de la IA para crear música puede tener un impacto negativo en la originalidad y la propiedad intelectual. La carta está dirigida a compañías tecnológicas, proveedores de servicios digitales y desarrolladores de IA.

Pearl Jam es una de las bandas que firmaron la carta abierta de Artist Rights Alliance. (Créditos: Stephen Lovekin/Variety/Shutterstock)

“No se equivoquen: creemos que, cuando se usa responsablemente, la IA tiene un enorme potencial para impulsar la creatividad en una forma que permite el desarrollo de experiencias emocionantes para los fans de la música en todo el mundo”, cita la revista Billboard.

“Desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladores están usando IA para sabotear la creatividad y socavar a artistas, compositores, músicos y portadores de derechos”, sentenció la misiva.

El texto hace hincapié en casos donde la IA se emplea para entrenar modelos con música sin licencia de derechos de autor, lo que consideran un asalto directo a la creatividad humana. Advierten que esto no solo menosprecia la labor de los artistas, sino que también diluye las ganancias destinadas a los creadores, lo que podría ser devastador para muchos músicos emergentes.

La iniciativa contra el mal uso de la inteligencia artificial ha llegado hasta la industria latina con artistas como Luis Fonsi mostrando su apoyo EFE/ Juanjo Martin

“Músicos activos ya están luchando para llegar a fin de mes y subsistir en el mundo del streaming, y ahora tienen la carga añadida de intentar competir con un diluvio de ruido generado por la IA”, sostuvo Jen Jacobsen, director ejecutivo de Artist Rights Alliance en un comunicado adjunto a la carta de sus asociados.

La preocupación por la inteligencia artificial no es nueva en el sector musical. Durante el último año, diversos actores de la industria se pronunciaron solicitando un uso ético y responsable de estas tecnologías. Han surgido iniciativas legislativas, como las emprendidas por Tennessee, que buscan ampliar las leyes para proteger a creadores y propietarios de derechos de propiedad intelectual frente a posibles fraudes y usurpaciones.

Al mismo tiempo, empresas como Universal Music Group y asociaciones como la RIAA han comenzado a abordar el dilema, buscando proteger la integridad de los derechos de propiedad intelectual frente a la expansión no regulada de la mencionada herramienta.

Se pide a las plataformas musicales y de streaming comprometerse para no fomentar tecnología de IA que reemplace o perjudique la labor humana. (Créditos: Infobae)

La carta concluye con un llamado a todas las plataformas de música digital y servicios musicales de streaming. Los artistas solicitan un compromiso formal contra el desarrollo y despliegue de tecnologías de generación de música mediante IA que puedan reemplazar la labor humana o perjudicar la remuneración justa por el trabajo creativo.

Anna Indiana, la primera artista creada enteramente con Inteligencia Artificial

Cabe mencionar que a finales de diciembre se viralizó la creación de Anna Indiana, la primera artista creada con Inteligencia Artificial. Anna debutó con una pieza titulada Betrayed by this Town, donde hablaba de un plan de venganza ante una sociedad que le había dado la espalda, lo cual escandalizó a los usuarios de redes debido a que era una maquina la que había escrito esta canción.

Anna ha estado muy activa en sus redes sociales, y en uno de sus mensajes, aseguró que seguiría “evolucionando”.

“A todos los que me odian, por suerte las chicas de AI tenemos la piel gruesa. Puede que hoy no les guste mi música, pero como he dicho, este es solo el primer paso”, declaró Anna en un mensaje a través de X.