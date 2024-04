Cainco afirma que no era momento de hablar de incremento salarial, teniendo como problema principal la falta de dólar

El sector empresarial señala que un aumento lo único que genera es una mayor traba al empleo formal, que actualmente está en detrimento.

eju.tv / Video: Prensa Cainco

Lidia Mamani / La Paz

Luego que el Gobierno nacional acordó con la COB un incremento salarial del 5,85% para el salario mínimo nacional y un 3% para el haber básico de este año, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) de Santa Cruz afirmó que no era el momento para hablar de un aumento, tomando en cuenta en el contexto económico en el que está el país, donde hay problemas por la falta de dólares y que afecta al sector empresarial.

“No es el momento preciso para tener un incremento, porque tenemos problemas mucho más de fondo. Creemos que mucho más que hablar de porcentaje sobre este incremento que se ha dicho, tanto al salario mínimo como al haber básico, se debería trabajar en temas de fondo como el tema del dólar, que tiene complicado al sector empresarial”, afirmó el gerente de Comunicación de Cainco, Mario Herrera.

No obstante, dijo que este tipo de decisiones no les sorprende, teniendo una reunión entre la COB y el Gobierno, ya que todos los años en esta época del 1 de mayo sale este incremento, pero que en este caso no debería haber por la situación económica que se vive.

Anticipó que un aumento salarial lo único que provoca es poner más trabas al empleo formal, que actualmente está en detrimento.

“En este momento que estamos en crisis cambiaria, escasez de dólares, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, esto traerá consecuencias en el empleo formal, menor cantidad de empleos para toda la población, menores posibilidades para la gente joven que recién se están insertando en el mercado laboral”, advirtió Herrera.

Por ejemplo, mencionó que en febrero de este año se registró un 10% menos de importaciones de materias primas, lo que significa que hay menor producción en las empresas, por tanto, menor cantidad de gente empleada.