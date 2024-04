Calculan que planta de urea estará parada cuatro meses y sugieren su cierre si no cubre sus costos operativos

El exministro Ríos afirmó que YPFB tendrá que hacer una evaluación sobre lo que se gasta y lo que se genera en la factoría.

Lidia Mamani / La Paz

La Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en la población de Bulo Bulo, en Cochabamba, está paralizada desde el 10 de febrero pasado, inicialmente estaba previsto un paro por mantenimiento, pero luego los técnicos se dieron cuenta que se registró una falla en la caldera de vapor. Su reparación tomará otros dos meses, es decir que estará paralizada durante cuatro meses, calculó este martes el exministro de hidrocarburos, Álvaro Ríos.

“Los calderos de vapor se abrieron y evalúan los daños que tiene, eso probablemente tome unos dos meses o más hasta que importen los tubos y se haga toda la reparación. Estamos hablando de un paro que calculo unos cuatro meses, por lo menos”, especificó el experto en hidrocarburos, en contacto con Eju.tv.

No obstante, precisó que ese no es el único problema, sino que la factoría tiene varias unidades y que tienen que mantenerse operando todo el momento, como los generadores, eso significa consumo de energía, además que, requiere personal de mantenimiento en los tres turnos, al igual que guardias de seguridad y todos los gastos que significa su puesta en marcha, independientemente si produce o no.

Por lo tanto, en su criterio una planta parada durante cuatro meses, con una producción a menos de la mitad de su capacidad, no puede generar ni para sus costos de operación ni para su mantenimiento.

“Es vital que se haga un acto de recapitulación de cuánto tiempo realmente ha operado la planta, cuánto ha vendido y si no está cubriendo ni siquiera sus costos de operación y mantenimiento, es decir, el opex. La planta debe cerrarse, porque ningún equipo, maquinaria o un avión, que esté parado cuatro meses, que opera a menos del 50% de sus capacidad instalada, puede recuperar sus costos de operación y su mantenimiento, tomando en cuenta que la planta es especial, porque se tiene que mantener varias unidades mientras reparan otras”, consideró Ríos.

Agregó que no es nada positivo que sólo por mantener una imagen, se tenga que seguir operando una planta que no cubre ni siquiera su costo de operación ni su mantenimiento y esa pregunta se la debe trasladar a YPFB.