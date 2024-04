¿Calificaciones justificadas o negación a la realidad?

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija

Les presento el resumen de las últimas calificaciones que tiene el gobierno nacional y la economía boliviana con las principales calificadoras de crédito, inversión y riesgo a nivel internacional, las cuáles han rebajado el RATING de nuestro país últimamente, debido a problemas estructurales de tipo fiscal como un gasto público elevado, déficit fiscal sostenido, subvenciones y un tipo de cambio fijo que agotaron casi al extremo sus reservas internacionales, ocasionando, junto a inadecuadas políticas monetarias, una escasez crítica de dólares americanos y un tipo de cambio paralelo caro, con consecuencias como el debilitamiento del sistema financiero nacional y una mayor presión inflacionaria que poco a poco está contrayendo el poder adquisitivo del peso boliviano.

Además de todas las variables anteriores, que explican sus calificaciones, esta desde el 2023, los serios problemas de gobernabilidad identificados en el partido en función de gobierno, que originaron inestabilidad política, conflictos sociales como paros y bloqueos, limitación a créditos externos, incertidumbre dentro y fuera del país, que dieron como resultado un crecimiento económico reducido, que está siendo empujado a una posible ESTANFLACION y una crisis de balanza de pagos, que se agudiza actualmente por la falta de divisas, por ejemplo, entre varias razones, por el déficit comercial vigente.

Mas allá que el gobierno nacional “descalifique” los informes de estas entidades especializadas, se sostenga en sus bajos indicadores de inflación y desempleo, redunde en que opositores y aliados de su rival de turno hagan boicots políticos y económicos a su gestión, a pesar de que reconoció que se acabó el gas y que no hay dinero, la sensación de las personas es diferente.

El mejor termómetro de la economia es la calle, los mercados, las ferias y otros, donde la gente percibe que su dinero alcanza para menos, que no hay trabajo y que existe mucha incertidumbre y pesimismo en el pais y sus autoridades, producto no solo de la situación económica sino de las peleas por el poder e intereses políticos que benefician a pocos, pero no ayudan a la mayoría, algo que no quieren aceptar nuestros gobernantes.

JP Morgan: Bolivia con 1824 puntos, se encuentra en el segundo lugar con el RIESGO PAÍS más grande del continente americano despues de Venezuela.