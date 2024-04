Candidato a rector de la UMSA sufre agresión física tras su cierre de campaña

Oscar Heredia cree que lo quieren amedrentar, reconoce que está “con miedo, pero también firme”

Edwin Condori.

Fuente: El Deber

Oscar Heredia, quien busca ser reelecto como rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, denunció este sábado que fue atacado por dos personas de sexo masculino después de su cierre de campaña en la noche del viernes.

En un contacto telefónico con EL DEBER, Heredia contó que se quedó hasta lo último de su cierre de campaña en el atrio de la UMSA porque tenía que “entregar limpio” ese espacio que le habían prestado para el citado acto.

Después “me fui con un colega agrónomo y un joven caminando y haciendo el análisis de la situación. Fuimos a un kiosco de la esquina a comer sándwich, llegaron dos personas y se pusieron en la cola. Nosotros seguíamos conversando, (ellos) se pusieron frente a frente (…) y de pronto, de un momento a otro, uno se dio la vuelta, era un hombre con barbijo y gorra, y al otro no pude identificarlo, y me empezó a gritar, me dijo palabras soeces, me dijo que había arruinado la universidad”, relató.

“Yo me asusté, puse mis brazos a la altura de mi cabeza, (…) fui retrocediendo y uno de ellos me empezó a golpear, (primero) un roce en el hombro, después en la oreja y en el pómulo, luego empezó a correr y me salió sangre (de la nariz)”, continuó con su relato.

Precisó que este hecho ocurrió, aproximadamente, a las 00:30 de este sábado y que durante toda la madrugada intentó hacer su denuncia ante la Policía, pero que pasó por una serie de obstáculos debido a la burocracia.

Denuncia ante la Policía

Heredia dijo que, inicialmente, acudió a denunciar el hecho a una EPI de la zona (Estación Policial Integral), pero que no había nadie, por lo que tuvo que llamar varias veces a los números de teléfono que estaban en el lugar.

Finalmente fue atendido tras las llamadas, luego fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de ahí al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Pero “en IDIF no me atendieron porque me faltaba una fotocopia de carnet de identidad para hacer la denuncia. Esta mañana fuimos otra vez (y ahora la denuncia) está inscrita en el libro, pero había sido pues toda una burocracia, ¿cómo no pueden recibir una denuncia (con mayor facilidad)?”, cuestionó.

«Amedrentamiento»

El candidato considera que sufrió “una agresión de amedrentamiento” debido a que el próximo 23 de abril participará de la segunda vuelta electoral de las elecciones en la Umsa.

Sin embargo, “en una universidad como la nuestra no debería suceder esto, pero sucedió y estamos preocupados. Fui candidato como cuatro veces, nunca me había ocurrido esto, ahora sí ocurrió porque creo que hay otros intereses (…) y me siento pues con miedo, pero también firme de seguir adelante, (aunque) lógicamente ahora tendré que andar con más colegas y estudiantes para evitar cualquier otra agresión”, puntualizó.

Fuente: El Deber