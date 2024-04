Caso Ostreicher: el Gobierno dice que Carlos Romero fue convocado «como testigo y no como investigado»

Luego de que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz ordenó la aprehensión del exministro Carlos Romero porque no se presentó a un primer llamado en el caso Ostreicher, la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, aclaró que esta convocatoria es en calidad de «testigo de descargo y no como investigado», y que el Gobierno no es parte del caso.

«Respecto a las declaraciones del exministro Carlos Romero, es importante aclarar que la citación que se le ha realizado es para que vaya a aportar dentro de un proceso en calidad de testigo. No es un proceso que sea reciente, es de larga data que, inclusive como él lo ha manifestado lo ha iniciado en un momento», dijo la autoridad. En este proceso, se investiga el delito de legitimación de ganancias ilícitas contra de la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia, y otros vinculados al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, cuando éste estaba en Bolivia. La mujer ofreció a Romero como su testigo de descargo en el juicio que ya está en la etapa final. «No hay un proceso en contra del exministro Romero y mucho menos, como se ha manifestado, esto requiere un tema defensa. El testigo es absolutamente importante dentro de un proceso porque el papel fundamental que juega es aclarar y aportar elementos que le van a servir al Tribunal para poder pronunciarse», explicó Saravia. El exministro Romero fue notificado para que se presente a la audiencia del 11 de abril; sin embargo, no asistió y su defensa justificó ello mediante un memorial. Ante esta situación, el Tribunal ordenó su aprehensión para que declare como testigo mañana jueves 18 de abril, a las 08h45. «Lo que va suceder es que en el momento que el exministro Romero se presente, va a declarar ante el Tribunal y posteriormente se va a retirar, no hay ninguna intencionalidad en esto, ni el Gobierno es parte de este proceso (…). El Ministerio de Justicia no es parte de este proceso, (Romero) ha reconocido haber presentado hace años esta denuncia», reiteró la viceministra. Caso Ostreicher En 2012, el director jurídico del Ministerio de Gobierno y otros cinco funcionarios fueron detenidos acusados de corrupción y extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, acusado por vínculos con el narcotráfico, al que supuestamente pidieron 50.000 dólares a cambio de su libertad. En aquel entonces, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció en una conferencia de prensa que los funcionarios eran parte de una red de corrupción y extorsión investigada desde hace tres meses y con posibles vínculos con miembros del Poder Judicial. Fue detenido también el exabogado del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, quien se presentó voluntariamente en La Paz. Jacob Ostreicher llegó a Bolivia en 2010 para invertir en la producción de arroz, poco tiempo después (2011) fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas (blanqueo de capitales) y vínculos con narcotraficantes por lo que fue encerrado en prisión, en Palmasola. En todo ese tiempo, las tierras para cultivo del arroz en las que invirtió el extranjero pasaron a manos de la ciudadana Claudia Liliana Rodríguez. Tiempo después Ostreicher logró salir de prisión con detención domiciliaria y en ese tiempo el norteamericano escapó por Perú y logró llegar a Estados Unidos donde vive en Nueva York cuidando a sus padres que sobrevivieron al holocausto.