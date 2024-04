Caso piscinas: Expresidente de YLB fallece y abogada afirma que Montenegro pidió ayuda para su familia

Se desconoce las causas del deceso de Juan Carlos Montenegro, los que lo vieron por última vez lo encontraron agonizando, indicó Zurita.

Lidia Mamani / La Paz

Juan Carlos Montenegro, expresidente de Yacimiento del Litio Boliviano (YLB), falleció cerca al mediodía de este martes, quien fue involucrado en el caso piscinas que denunció al Ministerio Público la estatal y por que el que ya se tiene a tres exfuncionarios aprehendidos y a otro con detención domiciliaria. La abogada Audalia Zurita afirmó que horas antes de su deceso, él la buscó para pedir que ayude a su familia.

“Hace un momento me enteré del fallecimiento de Juan Carlos Montenegro, esta mañana me envió un mensaje con una nota pública que había escrito para la opinión pública aclarando que él no cometió ningún delito y que es inocente y que le parecía una injusticia el hecho de que se lo haya involucrado en un proceso, que además, por todas las connotaciones es injusto, respecto a todo lo que ha hecho”, manifestó la profesional.

Asimismo, dijo que en el mensaje que le envío por vía WhatsApp le solicitó ayuda para su familia y cuando lo buscó es cuando se enteraron que estaba con un último aliento, por el cual fue trasladado al hospital Universitario, donde llegó sin vida.

“No tenemos en este momento la causa de su deceso, pero si hubiera sido un infarto que le hubiera provocado esta noticia del proceso o él hubiera atentado contra su vida, el motivo es el mismo, es este proceso injusto. El ingeniero ha sido un connotado revolucionario y militante trotskista, ha sido reconocido por su lucha universitaria, por tanto, este proceso en su contra era injusto y no le ha dejado la menor posibilidad de defenderse, porque el Gobierno inició la persecución política, que son venganzas políticas”, consideró Zurita.