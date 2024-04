Los diputados de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea y Carlos Alarcón, se refirieron a la propuesta del Gobierno para que los casos de violencia contra menores no sean jamás prescritos. Aseguraron no tener nada contra los niños, pero no tratarán ninguna ley que no sea la de los magistrados y consejeros prorrogados.

“No tenemos absolutamente nada en contra de ese proyecto de ley. Sin embargo, nosotros tenemos una política estricta de no tratar ningún proyecto de ley, a no ser que se trate primero y se ponga en el orden del día primero la ley 073 y 075”, manifestó Ormachea en conferencia de prensa.

Propuesta

La pasada semana, y luego de un doble infanticidio ocurrido en El Alto, el presidente Luis Arce remitió un proyecto de ley para reforzar la protección a los niños y niñas. La norma lleva el nombre de “ley de protección reforzada para infantes, niños, niñas y adolescentes”. Dentro de la misma, se pretende que los crímenes contra los menores no sean prescritos.

Por la misma línea, Alarcón confirmó la postura de CC con relación a no tratar ninguna otra ley y criticó que no se avance en la 073 y 075.

“El presidente nato de la Asamblea y el presidente de Diputados están jugando a las escondidas, no están queriendo tratar estas leyes”, expresó.

Los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075 (cese de funciones de los magistrados) se presentaron a raíz de la inconformidad por la prórroga de magistrados y consejeros electos en 2017, cuyos mandatos se alargaron ante la imposibilidad de realizar elecciones judiciales en 2023.

En junio de 2023, el Gobierno ya presentó la propuesta de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales. Sin embargo, 54 legisladores la rechazaron luego de haber estado en consideración durante tres meses.

“El evismo ha sido quien ha rechazado en su enorme mayoría aquel proyecto de ley hace un año”, cuestionó ahora Ormachea.

Además, el legislador auguró que se les criticará y acusará de no aprobar ninguna ley que puede beneficiar a la sociedad, pero ellos se mantendrán firmes en su postura.

Dentro del oficialismo, se espera que la ley pueda ser aprobada, o al menos logre un importante avance, para el 12 de abril, día del niño