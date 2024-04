Cerraron las urnas en Ecuador, los primeros resultados se publicarán en dos horas

Ecuador vivió una jornada pacífica en los recintos electorales, pero hubo graves afecciones climáticas y el asesinato de un director de prisión, la tercera autoridad en ser acribillada en esta semana. En los colegios electorales inició el conteo de votos

Por: Yalilé Loaiza

Women take part in a referendum that asks voters to support mostly security-related questions to fight rising violence, in Quito, Ecuador April 21, 2024. REUTERS/Karen Toro

Fuente: Infobae

A las 17h00 cerraron las urnas en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la finalización de las votaciones en la Consulta Popular y Referéndum. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, acompañada de los consejeros del organismo y de los delegados de las Fuerzas Armadas y de la Policía, informó que la jornada se desarrolló de forma pacífica. Anunció que el escrutinio ya inició en las juntas receptoras del voto y los primeros resultados se verán en dos horas, aproximadamente.

Hubo el 72% de participación, según los datos oficiales del CNE.

Mientras tanto, en el Palacio de Carondelet se espera una declaración del Ejecutivo sobre los resultados, aunque estaba programa para las 16h00 aún no ha iniciado.

