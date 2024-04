Choquehuanca recordó también que los pueblos demandan nuevos liderazgos jóvenes, hombres y mujeres, pero estos deben estar apegados a la verdad y que no “mientan y no roben” a su pueblo.

En medio de la crisis interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), el vicepresidente David Choquehuanca señaló este lunes que “los colores (y) las siglas” no van a “dividirnos”. Dijo también que el Gobierno tiene el compromiso de trabajar en favor del pueblo y “jamás” mostrarán preferencia por «algún sector».

“Queremos el bienestar de todos los bolivianos, no tenemos que discriminar a nadie, nuestra obligación es trabajar para el pueblo boliviano. Los colores no nos pueden dividir hermanos, las siglas no van a dividir a nuestras comunidades, a nuestros ayllus”, sostuvo la autoridad, en el colocado de la piedra fundamental para la construcción de una nueva unidad educativa en la localidad de Coroma, La Paz.

Añadió que “hemos escuchado a las autoridades (de Coroma), el primero que ha intervenido ha dicho: ‘como nosotros hemos ido a las oficinas, el hermano vicepresidente no nos ha preguntado de qué partido somos’. Nosotros no trabajamos para el partido hermanos, nosotros trabajamos para el pueblo. No queremos el bienestar solo de los militantes del partido, queremos el bienestar de todos los bolivianos”.

Las declaraciones de la autoridad surgen en medio de una crisis interna del MAS que surge por los liderazgos que representan el presidente Luis Arce y Evo Morales. Esta problemática también alcanzó a la estructura legislativa y a las organizaciones sociales, con la conformación de bloques paralelos que buscan una representatividad legal.

“Tenemos que escucharnos, no podemos seguir profundizando la división y confrontación entre nosotros, por culpa de unos cuantos. El único ganador de la división, confrontación y sabotaje, es la pobreza. Y nuestra lucha es contra la pobreza”, sentenció.

Choquehuanca recordó también que los pueblos demandan nuevos liderazgos jóvenes, hombres y mujeres, pero estos deben estar apegados a la verdad y que no “mientan y no roben” a su pueblo.

En la oportunidad, destacó la riqueza cultural y productiva que posee la región de Coroma, esto gracias a la crianza de camélidos, producción de quinua y enorme patrimonio en textiles ceremoniales.

De igual forma, hizo referencia a que el 2024 fue declarado como Año Internacional de los Camélidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo cual abre un abanico de oportunidades para potenciar esta actividad en el país.