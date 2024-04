Comandos de voz en Gmail ¿es eso lo que necesitábamos, Google?

Ayer os comenté varias de las novedades que presentó Google en su evento, muchas de las cuales están relacionadas con la aplicación de la Inteligencia Artificial en sus plataformas.

Entre ellas vimos sorpresas agradables, como la de Google Vids, pero tenemos otras que no acabo de verle el atractivo, como lo de la voz en Gmail.



Durante su conferencia Cloud Next en Las Vegas, la compañía reveló la introducción de comandos de voz en Gmail, que permitirán a los usuarios activar la función de «Ayúdame a escribir» basada en IA. Esta herramienta facilitará la redacción de correos electrónicos, permitiendo a los usuarios comenzar borradores de email mediante instrucciones verbales. Google también implementará una función para transformar borradores rudimentarios en correos electrónicos pulidos automáticamente.

La función no me parece mal, pero no me imagino a las personas en el trabajo hablando con el ordenador para que vaya escribiendo emails, ni siquiera me imagino la escena trabajando desde casa… la voz es útil para muchas cosas, pero el teclado seguirá siendo fundamental en el día a día.

Es cierto que puede ayudar a escribir emails desde el móvil, pero lo de decir en voz alta, en medio de la calle, lo que quieres que haga Gmail… no lo veo claro.

Google Docs, Sheets y Chat

Google Docs también tuvo sorpresas, ya que incorporará pestañas para organizar mejor la información dentro de un mismo documento. Esta funcionalidad busca eliminar la necesidad de enlazar múltiples documentos o navegar extensamente por Google Drive para encontrar la información deseada. Además, se introducirán imágenes de portada a pantalla completa, mejorando visualmente los documentos creados.

Google Sheets , por otro lado, se verá beneficiado con alertas personalizables, las cuales notificarán a los usuarios sobre cambios en campos específicos. También se añadirá una nueva colección de plantillas, simplificando el proceso de creación de nuevas hojas de cálculo.

Para las grandes empresas que utilizan Google Workspace, Google Chat aumentará su capacidad para soportar hasta 500,000 miembros, facilitando la comunicación y colaboración a gran escala. La interoperabilidad de mensajes con Slack y Teams, gracias a una asociación con Mio, representa otro avance significativo, promoviendo una colaboración más fluida entre diferentes plataformas.

Lanzamiento y disponibilidad

Inicialmente, estas características estarán disponibles exclusivamente para los suscriptores de pago de Google Workspace. Aparna Pappu, de Google, destacó la intención de la compañía de evaluar la respuesta de los usuarios y considerar una expansión de estas funcionalidades a todos los usuarios en el futuro, por lo que no es algo que podamos hacer desde hoy mismo.