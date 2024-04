Cómo convertir archivos de un formato a otro con lo nuevo de Internxt

La gestión de archivos y la seguridad de los mismos se convierte en una prioridad a medida que aumenta la cantidad de información que ponemos en Internet.

Ahora Internxt presenta una solución para este tema con su herramienta gratuita, el Internxt File Converter. Esta plataforma que simplifica la vida de los usuarios al resolver problemas de compatibilidad, al mismo tiempo que ofrece robustas medidas de seguridad para proteger la información más sensible.

Características principales del Internxt File Converter

El Internxt File Converter se destaca por su facilidad de uso, permitiendo a los usuarios convertir archivos para diversas necesidades. Si estás buscando una herramienta que facilite la colaboración, la edición y la compartición de documentos, este conversor es la solución ideal. Ofrece múltiples opciones de conversión para formatos de archivo comunes, especialmente PDF, que incluyen:

Word a PDF : ideal para documentos que requieren un formato fijo.

: ideal para documentos que requieren un formato fijo. PNG a PDF : perfecto para integrar imágenes de alta calidad en documentos.

: perfecto para integrar imágenes de alta calidad en documentos. PowerPoint a PDF : transforma tus presentaciones en un formato más accesible.

: transforma tus presentaciones en un formato más accesible. Excel a PDF : convierte hojas de cálculo en documentos fácilmente distribuibles.

: convierte hojas de cálculo en documentos fácilmente distribuibles. HTML a PDF : para webmasters que desean archivar o compartir sus páginas como documentos.

: para webmasters que desean archivar o compartir sus páginas como documentos. Imagen a texto: una función útil para digitalizar y editar el contenido de las imágenes.

Conversión de imágenes y su importancia

Además de las conversiones estándar, Internxt se centra también en la conversión de imágenes, manteniendo la calidad del archivo original. Las opciones incluyen:

JPG a PNG y PNG a JPG : esenciales para diseñadores gráficos y fotógrafos que buscan el formato adecuado para cada proyecto.

y : esenciales para diseñadores gráficos y fotógrafos que buscan el formato adecuado para cada proyecto. PNG a WebP y JPG a WebP : para optimizar imágenes para la web, mejorando la velocidad de carga sin sacrificar calidad.

y : para optimizar imágenes para la web, mejorando la velocidad de carga sin sacrificar calidad. HEIC a JPG y HEIC a PNG: convierte imágenes de dispositivos Apple a formatos más universales.

Seguridad y privacidad: pilares de Internxt

Internxt no solo se enfoca en la funcionalidad, sino también en la seguridad. Todos los archivos cargados para la conversión están protegidos con una encriptación potente. Más aún, Internxt adopta una política de no almacenamiento de los archivos convertidos, garantizando que la información personal no sea susceptible a violaciones de datos o accesos no autorizados.

Comparativa con otras herramientas del mercado

Existen otras herramientas en el mercado como Zamzar, CloudConvert y Online Convert, que también ofrecen servicios de conversión de archivos. Sin embargo, Internxt se distingue por su combinación de servicios gratuitos, encriptación de datos y una política estricta de no almacenamiento, lo que lo posiciona como una opción preferente para usuarios preocupados por la seguridad.

Utilizar el Internxt File Converter en conjunto con Internxt Drive puede mejorar significativamente la gestión de archivos. Esta integración permite a los usuarios almacenar y organizar sus archivos de manera segura y eficiente, creando un entorno de trabajo digital más robusto y protegido.

Prueba hoy mismo esta herramienta gratuita y experimenta la facilidad y seguridad que ofrece, es realmente fácil.

Enlace: internxt.com/file-converter