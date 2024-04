Complicaciones con las divisas obliga a la FBF a cambiar tres veces la reserva de hotel en Chicago para la selección

La falta de divisas en Bolivia y el monto del que no se puede exceder para cancelar compromisos en el exterior, tiene complicada a la parte logística de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ya que han tenido que ‘pasar calores’ para cumplir con los compromisos asumidos, no solo en los dos amistosos en Argelia, sino también en EEUU donde son los otros desafíos.

Según comentó Carlos Pino, encargado de la logística de la selección, les cancelaron en tres ocasiones las reservas de hotel en Chicago, porque no se cubrió el monto total de la reserva. “Y no es porque no se tenga recursos en las arcas de la FBF, es por el tema de los montos de los bancos, no podemos excedernos y eso nos complica”, señaló Pino.