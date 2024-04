Conductor de TV impacta al denunciar en pantalla a su padre y un tío: Reveló brutal historia de abusos sexuales, violencia y suicidio

El periodista reveló que él y sus hermanos fueron víctimas de abusos durante largos años. Su padre se suicidó hace unos días.

Un dramático testimonio en vivo y en directo impactó a todos en Argentina. Un conocido conductor de un programa de noticias de Rosario se tomó el tiempo para dar a conocer su cruda historia de abusos y violencia, al interior de su familia.

“Este es un inicio de programa distinto. He contado muchas historias y esta va a ser la primera vez que voy a contar mi propia historia. Ha sido para mi extremadamente difícil llegar hasta acá, sentarme y contarles los que les voy a contar”, comenzó anunciando Juan Pedro Aleart, mirando a la cámara, en el último episodio de De 12 a 14 (en canal “El Tres”).

Relató que el año pasado, junto a su hermana menor, denunció penalmente a su padre por violencia intrafamiliar y por abusar sexualmente de ella, desde los tres años en adelante, siendo él VIH positivo. “Mi padre ha sido violento en todas las formas. Físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia (…) Cada vez que se lo encontraba, ella temblaba de miedo”, reveló.

Contó que, hace sólo días y a raíz de la denuncia, su progenitor se suicidó: “Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad que había cometido, decidió quitarse la vida”.

“Enterarme de esto fue una noticia muy impactante, profundamente triste. Pero mi padre había tomado esa decisión desde que abusó de su hija. Le esperaba la condena social y penal por haber cometido tal atrocidad. En sus últimos mensajes en redes sociales, la trató de loca a mi hermana. Pero de nuevo, la verdad siempre vence”, reflexionó.

En ese sentido, quiso enviarle un mensaje a su hermana, siempre mirando a la cámara: “Sofi, la película de terror se terminó. El monstruo decidió irse para no volver nunca más a lastimarte y hacerte daño. Lo que queda ahora es que construyas tu vida, por la que tanto luchaste y te mereces, con libertad. Sos libre. A volar”.

ABUSOS SEXUALES DEL TÍO

Pero eso no era todo. El comunicador reveló que mientras vivía un infierno en su casa, un tío de confianza comenzó a abusar de él y su hermano: “Se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los seis años en adelante”.

“Cuando tenía 12 o 13 años, con las pocas herramientas que tenía, advertí en mi casa lo que estaba pasando. Y mis padres no hicieron nada. Seguí siendo abusado una y otra vez”, agregó.

Juan Pedro contó que a su tío lo denunció en 2022, pero no resultó como esperaba. Dijo haber presentado un montón de pruebas junto a su hermano y pese a que, incluso, dos exalumnas del instituto donde trabaja el tío también lo denunciaron por abusos, la justicia declaró prescritos los delitos. “Por lo tanto, esta persona que abusó de mí, incluido mi hermano y otras personas más, iba a quedar en libertad. Es decir, el Estado me reconoce que todo esto pasó pero no puede hacer nada por mí ni por ninguna de las víctimas”, lamentó.

PORTAZO DE LA JUSTICIA

En ese momento, con voz quebrada y al borde de las lágrimas, el comunicador quiso dejar constancia ante los miles de televidentes: “Yo les voy a contar a quién dejaron libre. Dejaron libre a una persona llamada Elvio Vila, que es bioquímico, que abusó de mí en el laboratorio del sanatorio británico, que abusó de mi hermano en el sanatorio del laboratorio británico, y que tiene otras causas abiertas”.

“Además de bioquímico, es exdirectivo de la Escuela Integral de Fisherton, donde daba la materia Educación Sexual Integral. Y participa de las actividades culturales rodeado de niños. Como si fuera poco, Elvio Vila se desempeña como docente universitario (…) Una persona con dos denuncias penales por abuso sexual es quien forma a los futuros médicos de la Universidad Nacional de Rosario”, sumó.

Para cerrar sus descargos, Aleart expuso que “el abuso sexual infantil es muy difícil de enfrentar. Hay personas que mueren de cáncer, otras que caen en las adicciones y quienes se quitan la vida. Me ha costado muchísimo, toqué muchas puertas para conseguir ayuda, encontrar un poco de paz”. Contó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le comprometió su apoyo en la búsqueda de justicia.

“Como víctima, le pido a todas las organizaciones, espacios político, jueces, este presidente y todos los que vengan, que trabajen de verdad para terminar con esta mierda de la prescripción en los casos de abuso sexual infantil”, manifestó.

Y por último, realizó un potente llamado: “Les quiero hablar a los hombres que están del otro lado de la pantalla y fueron víctimas de abuso sexual. Yo sé lo que se siente. Es denigrante, vergonzante. Muchos no se lo han contado a sus esposas, a sus amigos, a sus hijos ni a sus psicólogos. Les quiero decir que el único camino para sanar es ponerlo en palabras. Hablarlo, denunciarlo. El silencio es el mejor amigo de los abusadores. Hablen, busquen ayuda, anímense”.