Coordinadora de la Mujer rechaza el proyecto normativo para modificar la Ley 348

La responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, señaló que la entidad rechaza el proyecto normativo 143/23, de modificación a la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, ya que lo considera como un retroceso al avance logrado en esta temática.

Fuente: Brújula Digital

El proyecto fue presentado a la Cámara Alta por la senadora del Movimiento Al Socialismo, Patricia Arce.

“Rechazamos enfáticamente esta propuesta de proyecto de ley, que no condice con los avances, que no condice con los derechos, que no condice con todo lo que hemos ido, de alguna forma, ya evidenciando respecto a favorecer las condiciones para que las niñas, las adolescentes, las mujeres puedan denunciar, porque antes estos delitos no se denunciaban”, dijo Vargas a Brújula Digital.

Considera que la propuesta normativa proviene de autoridades que desconocen la Ley 348 y que buscan justificar la idea de que fue creada para ir en contra de los hombres.

“No es posible que autoridades, lamentablemente, desconociendo la ley, el espíritu y el alcance de la 348, quieran modificar en una parte, justificando algo que es injustificable, en el sentido de que esta ley va en contra de los hombres”, mencionó Vargas.

El miércoles 17, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, consideró que la norma 348 es una “ley antihombres”.

“La Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos, es prácticamente una ley antihombres”, dijo el senador mientras se daba lectura al orden del día de la sesión ordinaria 102 de la Cámara Alta, en el que se puso en consideración el tratamiento del proyecto de ley presentado por Arce.

En ese momento, Rodríguez dijo que la propuesta le “parece una buena iniciativa” y agregó que al amparo de la Ley 348 “hay bastante abuso, y nos consta y a mí me consta, realmente me consta”.

Detalles

El proyecto de Ley 143 señala en su artículo 1, que la norma tiene por objeto implementar pautas que permitan determinar “la actividad probatoria en los casos de violencia sexual y en los demás casos de violencia en razón de género durante la etapa preparatoria, para reducir la discrecionalidad de los operadores del sistema judicial”.

Respecto a la responsabilidad de las mujeres en demostrar la situación de violencia, la propuesta normativa incorpora un cambio a lo establecido en la Ley 348, referido a la responsabilidad del Ministerio Público.

La ley vigente indica, en su artículo 94, que: “Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas Necesarias (…) procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización”.

Añade que en caso de requerirse peritajes técnicos, “no deberán ser exigidos a la mujer”.

El proyecto de ley, en su artículo 2, deja fuera el concepto de revictimización y establece que en caso de violencia sexual, “la autoridad fiscal deberá recibir la declaración de la víctima en cámara Gesell, con asistencia de peritos especializados, de tal forma que, a la conclusión del acto de declaración, los mencionados peritos presenten dictamen sobre la veracidad del testimonio de la víctima, que constituye prueba fundamental que debe ser necesariamente corroborada por otros medios de prueba”.

Sobre este punto, Vargas indicó que la Coordinadora, y otras instituciones, “estamos muy alarmadas ante esta situación porque evidentemente es una norma de retroceso, es una modificación más bien que retrocede y que vulnera derechos”.

Dijo que el retroceso en este punto se debe porque la propuesta excluye el evitar la revictimización de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.

“Esta niña, esta muchacha tiene que hacer testimonios, declarar en todo lado, en todo espacio. Entonces la Ley 348 prevé que no debe revictimizarse a esta persona, a esta niña en este caso, así como ejemplo concreto. Y esta modificación de la ley lo que más bien lo que hace es está planteando desproteger a las víctimas de esa revictimización”.

Agregó que el proyecto de ley va también en contra de las convenciones internacionales, que prohíben revictimizar a las mujeres que han sufrido violencia.

Contra la Ley 348

Un día después de realizar sus declaraciones en la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez dio una conferencia de prensa para explicar su postura. Dijo que sus palabras fueron malinterpretadas, pero afirmó que la norma si bien fue un gran avance destruye familias y es utilizada por jueces para extorsionar. Por ello sugirió cambios “radicales”.

“Está ley está destruyendo familias (…) A través de esta ley, operadores de justicia están convirtiendo en una especie de instrumento de extorsión y chantaje. No más hombres inocentes en las cárceles, no más feminicidas, asesinos, violadores en la calle, porque el que tiene plata sale con toda facilidad”.

En similar tono, el diputado del MAS del ala evista Santos Mamani consideró que la ley debe ser modificada ya que lo que “está generando es destrucción de las familias, la desintegración de las familias”, dijo a ANF. Agregó que la ley ve a los hombres como agresores.

El jueves, la Defensoría del Pueblo exhortó a los legisladores a priorizar el proceso de ajustes de fondo a la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia, a través de un “proceso de debate respetuoso y constructivo que permita su actualización y desmonte estructuras patriarcales aún existentes”.

