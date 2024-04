Covid: Vence el 80% de dosis pediátricas Pfizer que fueron entregadas en Cochabamba

“La vacuna pediátrica contra el Covid tenía fecha de vencimiento marzo del 2024 , es por eso que a partir de hoy ya no se va a aplicar por normativa”, manifestó a UNITEL, Nelva Guillén, presidente del Comité departamental de Inmunización.

Según los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), 17.840 dosis fueron distribuidas a los diferentes centros de salud para la aplicación a niños a partir de los 5 años, sin embargo, solo el 20% de este lote fueron utilizadas, lo que significa que un 80% ya está caducada.

“Los niños que no han alcanzado a recibir la dosis de refuerzos o no han recibido su dosis inicial se ven desprotegidos, porque si bien si la enfermedad está controlada, no es que se ha ido”, agregó Guillén.

Aún se desconoce si un nuevo lote de vacuna pediátrica contra el coronavirus llegará, sin embargo, los especialistas recomiendan y sugieren no dejar de usar las medidas de bioseguridad para evitar la complicación de la enfermedad, principalmente en los más pequeños.

Asimismo, el personal médico afirma que pese a las campañas de vacunación en las diferentes unidades educativas y puntos estratégicos, no se llegó a cubrir un alto porcentaje en la inmunización de niños.