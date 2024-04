Delincuentes en un vehículo arrastraron a una mujer para robarle su cartera en La Paz

Una joven fue arrastrada varios metros cuando unos delincuentes, a bordo de un vehículo, se acercaron para robarle.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Ocurrió en la zona de Pampahasi de la ciudad de La Paz, una joven enfermera retornaba a su domicilio y fue sorprendida por delincuentes, que a bordo de un vehículo, le robaron sus pertenencias. Uno de ellos sacó medio cuerpo por la ventana y agarró la cartera de la mujer, llegando a arrastrarla varios metros debido a que no la soltaba.

Tras que lograra levantarse, la mujer fue auxiliada y llevada a su domicilio.

“Ha sufrido mi hermana este asalto, no le han logrado robar nada, porque se ha enredado la bolsa que traía con su cartera, y por eso no lo ha podido soltar y le han arrastrado; le sacudían la cartera para robarle, y no ha pasado tan tarde, eran cerca de las 8 de la noche”, relata la hermana de la víctima.

Por otra parte, la madre de la joven, pide que se exista mayor presencia policial en la zona, asegurando que varios de los vecinos fueron víctimas de robo.

“Todo me lo había arrastrado desde arriba hasta aquí, por favor que haya justicia, mucho delincuente hay en esta zona, a mis vecinos también les han asaltado”, dijo la madre en medio de lágrimas.

La joven resultó con varias lesiones, y fue internada en un centro de atención médica, además indicaron que cuenta con un trauma psicológico por el susto que atravesó.

Vecinos de Pampahasi, sostendrán una reunión de emergencia, y solicitaron a la policía realizar patrullajes junto a la ciudadanía.