Develan que fiscal pidió retirar la acusación contra Zapata y Alave dice que “buscará” esa solicitud

El fiscal departamental William Alave informó este miércoles que «buscará» el informe mediante el cual la fiscal Sarina Guardia solicitó retirar la denuncia penal por trata y tráfico de personas contra Gabriela Zapata, la expareja de Evo Morales, y el resto de los implicados.

En una conferencia de prensa, se le preguntó al fiscal departamental si recibió la solicitud de levantar la denuncia penal, a lo que respondió: «No lo sé, estoy en proceso de búsqueda. La verdad es que pasó mucho tiempo y cada día recibo más de 20 solicitudes».

El abogado de Zapata, Manolo Rojas, informó que la fiscal Sarina Guardia solicitó hace ocho meses retirar la denuncia por trata y tráfico que pesa sobre la expareja de Morales. «Hay seis informes emitidos por la exfiscal de este caso. (…) Ella tuvo el valor de decir que no hay suficientes elementos para sostener una acusación formal por trata y tráfico», afirmó.

Alave señaló que la solicitud de retirar o no la acusación puede ser realizada por «cualquier» fiscal, pero que ello implica un trámite administrativo que no corresponde al juzgado. Además, enfatizó que los juicios se llevan a cabo ante un tribunal de sentencia o un juez de sentencia, no ante las cámaras de televisión.

El abogado Rojas mencionó que la fiscal Guardia fue apartada antes del inicio del juicio contra su defendida y que durante «más de ocho meses» estuvo solicitando a Alave que se pronuncie sobre el pedido de retiro de la denuncia. «El tribunal instó al fiscal departamental a que se pronuncie de manera positiva o negativa», pero hasta la fecha no lo ha hecho.

«El informe firmado por la doctora Sarina Guardia de manera objetiva, con el valor necesario y con las pruebas necesarias, manifestó que esta acusación debería ser retirada porque no existen pruebas ni elementos para probar que hubo trata y tráfico de personas. Hoy, Guardia ya no es más fiscal de este caso, y no se debe castigar a personas íntegras y con valores», agregó Rojas.

