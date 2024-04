Día Internacional de la Madre Tierra: la historia de éxito de un proyecto de restauración de bosques altoandinos en Sudamérica

Gracias a Acción Andina, más de 25 000 personas de 200 comunidades han restaurado cerca de 5000 hectáreas de bosques andinos y protegido más de 11 250 hectáreas de bosques existentes. La iniciativa busca expandirse a Colombia y Venezuela.

“Después de un análisis meticuloso y de comparar con todas las especies que ya se habían descrito, el especialista en mamíferos se dio cuenta que el ratoncito capturado en Mojanda tenía muchas características que no coincidían con los demás roedores de la zona . Después de hacer los análisis genéticos y moleculares, se vio claramente que la especie era completamente nueva”, dice Francisco Tobar, ingeniero en recursos naturales e integrante de Aves y Conservación, quien adelanta que el grupo de trabajo de mamíferos del Inabio está trabajando en el documento de descripción para anunciar próximamente su hallazgo.

Bosque de Polylepis en Ecuador. Foto: Todd Brown

De hecho, en febrero pasado, Acción Andina fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como una de las siete iniciativas emblemáticas de restauración mundial . El organismo internacional declaró al periodo 2021-2030 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas , pues no solo es urgente conservar la naturaleza que aún sobrevive, sino tratar de recuperar la que se ha perdido.

El sueño de Constantino Aucca

Corría el año de 1989 y Constantino Aucca se encontraba en una expedición científica entre las regiones de Apurímac y Ayacucho, en Perú, con el ornitólogo danés Jon Fjeldsa. El investigador europeo estaba a punto de terminar de escribir su libro Birds of the high Andes (Aves de los altos Andes) y Aucca, como experimentado indígena y conocedor de la zona, lo acompañaba en sus últimos viajes, desafiando las inclemencias del clima y a Sendero Luminoso, el grupo armado que dominaba la zona en ese entonces.

La reacción inmediata de Aucca, cuyo apellido quechua significa “guerrero”, fue de sorpresa y desánimo. “Cómo me vas a dar esa misión, si yo vengo de una familia muy humilde”, fue su respuesta. Sin embargo, el científico le prometió apoyo y le aseguró que, más adelante, todo el conocimiento adquirido sería valorado por otras personas, que incluso pedirían su guía en el camino de la conservación.

A partir de ese año, el Queuña Raymi se volvió popular en los Andes peruanos y Aucca no paraba de soñar en llevar lo que hacía en Perú a los demás países andinos, “porque las queuñas crecen desde Venezuela hasta la Patagonia”, enfatiza. En el 2018, nuevos socios internacionales se unieron a Aucca para ayudarle a cumplir su sueño y fue en ese momento cuando nació Acción Andina.

“En el 2018 yo estaba muy interesado en facilitar inversiones en temas de bosques. Fui contactado por Constantino y me comentó de su proyecto; me dijo que para entenderlo bien debía ir a Cusco. Ese día cambió mi vida. Me invitó al Queuña Raymi y en un sólo día cerca de 1000 personas plantamos casi 100 000 árboles. Nunca había visto algo tan poderoso”, comenta Florent Kaiser, CEO de la ONG Global Forest Generation, organización que nació en paralelo con Acción Andina y que, en palabras de Kaiser, tiene como objetivo ser un aliado estratégico para trabajar en comunicación global, influenciar gobiernos y otras tareas que suelen ser obstáculos difíciles de sortear para las ONG locales.