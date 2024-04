Diputado del MAS dice que Villegas debe someterse a la justicia y no lavarse las manos como “Poncho Pilatos”

Santos Mamani reitera que hubo un plan premeditado de la oposición para imponer la teoría del fraude electoral

Boris Bueno Camacho / La Paz

Asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) intensifican los ataques contra el ingeniero Édgar Villegas, quien la pasada jornada se declaró un perseguido político ante el anuncio del Ministerio Público de imputarlo por el supuesto delito de instigación pública a delinquir, a denuncia del diputado del ala radical de ese partido, Renán Cabezas.

La mañana de este jueves, otro de los legisladores de esa tienda política, Santos Mamani, aseguró que, por el cuestionamiento de Villegas a la transparencia del recuento de los votos en las elecciones generales de octubre de 2019, hubo la convulsión social que devino en la renuncia de Evo Morales y que, ahora, no puede lavarse las manos como “Poncho Pilatos”.

“Ha generado consecuencias a raíz de eso, una convulsión en el país y no puede lavarse las manos como ‘Poncho Pilatos’, todos tenemos el derecho a la libertad de expresión que, sin duda, está garantizada en la Constitución Política del Estado, pero eso no le da la libertad de generar ese tipo de situaciones que han generado un país conflictuado donde han fallecido varias personas y se ha desestabilizado un gobierno constitucionalmente electo”, aseveró.

El asambleísta del ala ‘evista’ reiteró la denuncia de varios actores del MAS respecto a los sucesos de 2019 y dijo que existió un plan premeditado de la oposición para imponer la teoría del fraude electoral con el fin de impedir la reelección de Evo Morales y que Villegas trabajó en esa línea, como parte de esa supuesta conspiración.

“Esto ya era predicho, porque con años de antelación la oposición de entonces ha señalado que iba a haber fraude, entonces ha sido premeditado, ha sido planificado, lo que (Édgar Villegas) ha hecho es simplemente servir a ese diálogo o acuerdo que han generado entre ellos para lograr que haya conflicto en el país”, especificó.

Mamani cuestiona la convocatoria del Pacto de Unidad para mayo. Foto: captura pantalla

Por otra parte, Mamani dijo que en el transcurso de esta jornada la dirección nacional del MAS se reunirá en Cochabamba, para definir una línea de acción que permita evitar la suspensión de su sigla, riesgo en el que se encuentra si no convoca nuevamente al X congreso nacional ordinario, renueva su directiva y da curso a las elecciones primarias.

Sin embargo, aseguró que solo esa instancia puede llamar a ese evento y que la convocatoria hecha por el ala “arcista” no tiene ningún efecto, porque no es legal y no responde a la estructura orgánica del MAS. “Va a nacer muerto, no es un congreso, es solo un encuentro de personas que se están aventurando, que ni siquiera son militantes, son personas que están intentando convocar desde la instancia ejecutiva, pero eso no hace a la parte orgánica del MAS IPSP”, afirmó.