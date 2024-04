Diputado Jáuregui pide a los que elaboraron preguntas para las judiciales garantizar que no se filtraron

Fuente: ABI

Lo que llama la atención es que hasta este momento las autoridades del Sistema Universitario, de los colegios de abogados y de la Escuela de Jueces no rechazaran la supuesta filtración de las preguntas que elaboraron para el examen oral en el Legislativo de los postulantes a las elecciones judiciales, afirmó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui.

La posición surge luego que en redes sociales circulan las preguntas que aparentemente elaboraron estas instancias colegiadas y académicas a solicitud del Legislativo. Los cuestionarios para los candidatos al Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura llegaron al Legislativo en sobre cerrado, hasta el momento no fueron abiertos.

“Nosotros exhortamos a estas instancias que se encargaron de la elaboración de estas preguntas a que puedan decir su verdad, señalar si hay o no la garantía de que estas preguntas realmente no estén circulando en otras manos que no sea solamente los de la comisión”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.

El proceso de preselección legislativa se encuentra paralizado en atención a recursos presentados por varios candidatos inhabilitados. Se tiene conocimiento de 12 recursos legales, pero uno reviste riesgo porque cuestiona la falta de cupo indígena entre las candidatas de Pando hacia el Tribunal Constitucional. De ser adverso, podría paralizar definitivamente el proceso.

Justamente el trabajo de preselección se detuvo en la última etapa, que corresponde a exámenes orales de los más de 400 candidatos. Las preguntas para estos exámenes fueron elaborados por académicos e instancias colegiales, y se encuentran resguardadas en las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural, encargadas de la preselección.

Jáuregui aseguró que se debe garantizar transparencia en el proceso hacia las judiciales y garantizó que, por lo menos, entre los legisladores renovadores existe la plena voluntad de garantizar las elecciones judiciales para la renovación de las actuales autoridades prorrogadas.

La prórroga se dio a consecuencia de que las nuevas autoridades no fueron elegidas en 2023.

CC