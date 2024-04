Dircabi arranca subasta de 19 motorizados en Oruro

Oruro.– La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) arrancó este jueves la subasta de 19 motorizados en la ciudad de Oruro.

“Hemos iniciado de manera puntual, hay bastante afluencia de postores. Hasta el momento se han vendido ya cuatro vehículos de manera satisfactoria”, informó la representante de Dircabi en Oruro, Jeimy Muñoz.

Esta institución se trazó como meta recaudar $us 200.000 como resultado de la primera subasta de la gestión 2024.

“Esta primera monetización tiene la base de 200 mil dólares (…), el dinero se deposita en una cuenta, conforme a decreto, y va destinado a las arcas del Estado”, explicó en entrevista con Bolivia Tv.

La subasta pública cuenta con la presencia de un notario de Fe Pública, además de otras autoridades departamentales.

Dircabi es la entidad encargada de administrar, controlar y monetizar bienes secuestrados, incautados y confiscados en procesos penales, vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas.

Esta institución logró una recaudación histórica en tres gestiones. La monetización llegó a $us 395.000 en 2021, se elevó a $us 1,8 millones en 2022 y alcanzó su máximo histórico con $us 2,1 millones en 2023.

