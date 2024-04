Dos recursos ante la Justicia interpuestos por dos postulantes inhabilitados de Santa Cruz y La Paz amenazan con frenar de nuevo el proceso de la preselección en la Asamblea Legislativa, rumbo a los comicios judiciales.

Este martes en la mañana se conoció que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes tras un amparo constitucional interpuesto por la inhabilitada Margarita Medrano.

“Se otorga la medida cautelar de suspensión o paralización del cronograma (de evaluación de méritos y examen) de la convocatoria de preselección de altas autoridades del Poder Judicial hasta que se desarrolle la presente audiencia y se resuelva la misma, con la finalidad que no se vulneren los derechos fundamentales demandados. En tal sentido quedan ordenados a su fiel cumplimiento los accionados”, dice la parte resolutiva sobre el recurso.

También, en sesión de la Comisión Mixta de Constitución se conoció sobre la notificación de otro recurso interpuesto por el postulante inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

“Se emite la siguiente medida cautelar: entre tanto se lleve a cabo la audiencia señalada se suspende provisionalmente los efectos de la Resolución N° 02/2024 de 25 de marzo emitida por las autoridades accionadas”, señala la Sala Constitucional paceña.

Los accionados del primer amparo son los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. En tanto, en el segundo recurso la acción fue interpuesta contra los presidentes de ambas instancias, los senadores Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente.

De acuerdo con los documentos, las audiencias de amparo están previstas para el lunes 22 a las 10.00 y las 14.00.

El senador Rejas aclaró que el amparo que presentó Capusiri es a “su propia postulación y a su inhabilitación”, y no así “a todo el proceso” que lleva la comisión mixta a su cargo. Añadió que aún no llegó la notificación sobre la “supuesta” paralización del proceso de preselección.

“Nosotros entramos en un cuarto intermedio, pero ayer (lunes) hemos decidido empezar el miércoles a las 06.00 con las preguntas a los postulantes. No nos han notificado y mientras no nos notifiquen no hay paralización en este proceso. Esperemos que llegue y ahí se analizará y evaluará para hacer la representación de cual emparo nos han presentado”, dijo Rejas.

Mientras que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), indicó que en la tarde de este martes se conoció sobre la notificación vía WhatssApp a los dos presidentes de las comisiones mixtas, sobre la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional de Santa Cruz.

“También se emitió otro recurso constitucional en La Paz, pero en este recurso constitucional la autoridad (judicial) no emitió la medida cautelar, sino el de poder paralizar la resolución 02/2024 que resuelve la situación jurídica del postulante que interpuso el recurso constitucional”.

Sin embargo, dijo que el recurso que paraliza el proceso de preselección es el presentado en Santa Cruz. “Hasta antes que no se instale la audiencia del Tribunal de Garantías y se resuelva la situación y el reclamo realizado por el impetrante, resulta inapropiado que tengamos (que seguir sesionado). Lo evidente es que se ha instruido que se tenga que paralizar, podemos nosotros tener reuniones internas para poder organizarnos, pero tomar decisiones o tomar resoluciones, o iniciar entrevistas o evaluaciones orales no se puede realizar hasta que no se concluya la audiencia”, advirtió.

En 2023, precisamente dos recursos paralizaron el proceso de las elecciones judiciales, por lo cual no pudieron realizarse en esa gestión.

El primero fue del 12 de abril, cuando el proceso fue suspendido ante la medida cautelar interpuesta por Miguel Ángel Balcázar contra el reglamento de preselección de candidatos al Órgano Judicial. Entonces, una sala de Beni tomó esa decisión.

También, el 27 de abril se bloqueó otra vez el camino a las elecciones, luego que el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de los comicios, al considerar que iba contra la Constitución.