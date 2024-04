El caso de dopaje en China dejó serias dudas a pocos meses de los Juegos Olímpicos

Tras revelarse informes de positivos no sancionados en nadadores antes de Tokio 2021, se enciende la polémica sobre cómo se gestionan las pruebas de dopaje, afectando la credibilidad del evento deportivo global

La Agencia Mundial Antidopaje defiende su trabajo ante acusaciones de falta de rigor. (Infobae/Archivo)





Tres meses antes de los Juegos Olímpicos de París de este verano, una desconfianza latente entre la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y su contraparte estadounidense estalló en alegaciones de vigilancia selectiva y un intercambio de declaraciones contundentes, planteando preguntas incómodas sobre el control del dopaje en los Juegos.

Tras informes del fin de semana que indicaban que 23 nadadores chinos dieron positivo por una sustancia prohibida antes de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y sin embargo, evitaron ser sancionados, Travis Tygart, presidente de la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA), tomó la ofensiva, cuestionando el compromiso y las motivaciones de los líderes antidopaje globales.

“Todos aquellos con las manos sucias por enterrar resultados positivos y suprimir las voces de denunciantes valientes deben ser responsabilizados al máximo de las reglas y la ley”, dijo Tygart en un comunicado, provocando una respuesta igualmente vehemente de la WADA.

“Las alegaciones del Sr. Tygart están políticamente motivadas y entregadas con la intención de socavar el trabajo de WADA para proteger el deporte limpio alrededor del mundo”, escribió la agencia, añadiendo que enviaría el comunicado de Tygart a su asesoría legal.

Informes exponen que nadadores chinos compitieron en Tokio 2021 tras dar positivo por trimetazidina. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo)

Nada de esta ira aclaró completamente las revelaciones aparecidas en informes del New York Times y el emisor alemán ARD de que los 23 nadadores dieron positivo por la sustancia prohibida trimetazidina a finales de 2020, pero los resultados nunca fueron siquiera identificados públicamente. Trece de esos nadadores compitieron en los Juegos, según los informes, y ganaron varias medallas, incluidas tres de oro.

En una conferencia de prensa en video de 100 minutos el lunes, los funcionarios de WADA reconocieron las pruebas y dijeron que aceptaron explicaciones de la agencia antidopaje de China, CHINADA, de que los resultados positivos se debieron a contaminación accidental antes de una competencia de fin de año. Parte de la evidencia que WADA usó para examinar el caso provino de un informe de investigadores chinos que encontraron trazas de trimetazidina en los gases de escape y desagües de la cocina de un hotel donde se habían alojado los nadadores.

Los funcionarios de WADA dijeron que, debido a las restricciones por la pandemia que les impidieron entrar a China, tuvieron que depender de los informes internos, mientras consultaban consejos externos sobre la probabilidad de tal contaminación. Además, dado que los nadadores ya habían sido exonerados por China, la WADA tuvo que considerar las posibilidades de apelar con éxito ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para implementar una sanción. Debido a que los atletas habían sido exonerados, la WADA declinó divulgar las alegaciones.

“Para mí, opero basándome en evidencia, y eso es en lo que el TAS también tendría que operar al evaluar si se debe aceptar o no la explicación”, dijo Ross Wenzel, abogado general de WADA, quien hizo la mayor parte de la exposición durante la conferencia de prensa. “Ciertamente [el TAS] no sacaría ningún tipo de inferencia adversa o asumiría mala fe simplemente porque estamos tratando con autoridades chinas”.

Travis Tygart cuestiona el liderazgo global ante el dopaje, tras el caso de 23 nadadores chinos. (Alex Wong/Getty Images)

Esas explicaciones han parecido vacías para la USADA y los funcionarios olímpicos y paralímpicos de Estados Unidos que han sido desgastados por la saga de dos años que involucra a la patinadora artística rusa Kamila Valieva, quien dio positivo por la misma sustancia (también conocida como TMZ) antes de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 y cuya suspensión de cuatro años sigue enredada en apelaciones ante el TAS.

Global Athlete, un grupo de defensa de atletas dirigido por el ex ejecutivo de WADA Rob Koehler, emitió un comunicado atacando a WADA por no divulgar los tests positivos y por no proveer más transparencia y liberar toda su evidencia.

“Los supuestos fallos expuestos en los últimos días socavan todo el sistema global de deporte justo y limpio”, dijo el comunicado de Global Athlete. “Cuando el liderazgo falla en cumplir y hacer cumplir las reglas, los atletas son defraudados, sus medios de vida están en riesgo, y pierden la capacidad de tener éxito mediante el talento, el trabajo duro y la perseverancia solos. Si las alegaciones son ciertas, la alta dirección de WADA ha dañado a atletas actuales y futuros, a miles de millones de aficionados y a la comunidad deportiva en general disminuyendo la confiabilidad y el valor del deporte internacional”.

El hecho de que los nadadores chinos dieran positivo por trimetazidina aumentó aún más la sospecha. Uno de los nadadores más condecorados de China, el tricampeón mundial Sun Yang, dio positivo por la droga en 2014 y fue sancionado por tres meses. En 2020, Sun fue sancionado por ocho años después de negarse a cooperar con los recolectores de muestras de sangre en violación de las normas establecidas por FINA, el cuerpo gobernante de la natación.

Tres meses antes de los Juegos Olímpicos de París, estalla una disputa entre agencias antidopaje. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La trimetazidina, un medicamento para el corazón diseñado para personas mayores, ha sido utilizada por atletas para mejorar el flujo sanguíneo y añadir resistencia. Debido a que sale del sistema rápidamente, puede ser difícil de detectar en las pruebas.

El ex investigador jefe de WADA, Jack Robertson, encontró la explicación de la contaminación inverosímil. Aunque advirtió que ya no trabaja para la agencia y está mirando el caso como un externo, Robertson dijo que también cuestionaba la explicación de China.

“¿Cómo puede un medicamento para el corazón, en forma de píldora, encontrar su camino accidentalmente en la comida del hotel?”, escribió Robertson en un mensaje de texto. “¿Y en cantidades para causar que más de 20 atletas den positivo? La probabilidad simplemente no concuerda. ¿Todos estos atletas comieron el mismo plato? No es probable. ¿Contaminó el TMZ múltiples platos de comida? No es probable. ¿Y China tiene un historial de dopaje con TMZ? ¿Debemos aceptar el resultado investigativo de las autoridades y el gobierno chino?”

En la conferencia de prensa en video del lunes, el Presidente de WADA, Witold Banka, dijo que la agencia no tenía evidencia de irregularidades y ninguna manera creíble de refutar la conclusión de China de que la droga había sido ingerida inadvertidamente.

“Si tuviéramos que hacerlo de nuevo, haríamos exactamente lo mismo”, dijo también.