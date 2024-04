El papa Francisco presidió una multitudinaria misa en Venecia y visitó una cárcel de mujeres en su primer viaje en meses

El pontífice mostró un buen semblante y cumplió con una agenda cargada tras sus recientes problemas de salud. También pronunció un discurso ante un grupo de 1.500 jóvenes

El Papa Francisco saluda a la multitud reunida en la Plaza de San Marcos.

El papa Francisco presidió este domingo una misa multitudinaria en Venecia en la que advirtió del impacto del turismo para el medioambiente, en su primer viaje en siete meses debido a su delicado estado de salud.

El papa de 87 años mostró un buen semblante y cumplió con una agenda cargada, unas semanas después de sufrir un episodio de fatiga que generó preocupación durante la Semana Santa.

El papa frente a la basilica de San Marcos

El pontífice también visitó la basilica de San Marcos

Tras visitar una cárcel de mujeres, el jesuita argentino llegó a la plaza de San Marcos de Venecia a bordo de una embarcación que navegó por el Gran Canal escoltada por una multitud de gondoleros.

El papa llegó a la plaza de San Marcos de Venecia a bordo de una embarcación que navegó por el Gran Canal escoltada por una multitud de gondoleros.

Jorge Bergoglio hizo referencia a la “encantadora belleza” de la ciudad y enumeró “los numerosos problemas que la amenazan”, entre ellos el cambio climático, “la fragilidad de su patrimonio cultural” y el turismo de masas.

“Venecia está unida a las aguas sobre las que se asienta y, sin el cuidado y la protección de este entorno natural, podría incluso dejar de existir”, advirtió el argentino en su homilía.

Pope Francis speaks as he celebrates the Holy Mass, in Venice, Italy, April 28, 2024. REUTERS/Yara Nardi

La visita del papa coincide con la reciente entrada en vigor en Venecia de una tasa de entrada de 5 euros (5,35 dólares) para los turistas que visiten la ciudad por un día, con el objetivo de proteger a esta localidad patrimonio de la Unesco.

Como invitado, Francisco no tendrá que pagar pero los peregrinos no residentes sí estarán sujetos a la tasa.

“No se rindan”

Las reclusas expresaron "el asombro" y "la esperanza" por esta visita.

En la mañana el papa aterrizó directamente en un helicóptero en el patio de una cárcel para mujeres situada en la isla de la Giudecca. La prisión alberga una exposición de obras de arte promovida por el Vaticano, en el marco del la 60ª Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia.

Francisco saludó, una por una, a las cerca de 80 reclusas, al personal administrativo y penitenciario y a los voluntarios.

Francisco saludó, una por una, a las cerca de 80 reclusas,

En este antiguo convento para mujeres, convertido ahora en una prisión para reclusas con largas condenas, el papa afirmó que “la cárcel es una dura realidad, y problemas como el hacinamiento, la falta de instalaciones y recursos, y los incidentes violentos generan mucho sufrimiento”.

Pero destacó que la prisión, “también puede convertirse en un lugar de renacimiento”.

“¡Ánimo, y adelante! No se rindan”, dijo el pontífice tras recibir regalos elaborados por las presas.

El papa destacó que la prisión, "también puede convertirse en un lugar de renacimiento".

Lejos de los focos y las multitudes, la exposición en la cárcel organizada por la Santa Sede es una de las más destacadas de la Bienal artística y ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva y desconcertante, en la que las obras de arte conviven con un alambre de espino.

Chiara Parisi, comisaria de la exposición, destacó “el asombro” y “la esperanza” de las reclusas por esta visita.

El papa habló con los artistas que participaron en la exposición, reunidos en la prisión, y destacó el papel del arte en la lucha contra “el racismo, la xenofobia, la desigualdad y el desequilibrio ecológico”.

“Un momento fundamental”

El papa durante el encuentro con jóvenes frente a Santa Maria della Salute

Antes de la misa, Francisco pronunció un discurso ante un grupo de 1.500 jóvenes ante la emblemática basílica de Santa Maria della Salute de Venecia, cuya majestuosa cúpula domina la entrada del Gran Canal.

“¡Dejen de lado sus teléfonos móviles y vayan al encuentro de la gente!”, les pidió el papa.

Francisco es el cuarto papa que visita la Ciudad de los Dogos, tras Pablo VI (1972), Juan Pablo II (1985) y Benedicto XVI (2011).

"¡Dejen de lado sus teléfonos móviles y vayan al encuentro de la gente!", pidió el papa a los jóvenes.

Maela Pellizzato, una veneciana de 64 años que acudió a la plaza San Marcos para rezar “por la paz en el mundo”, afirmó que la visita es “un momento fundamental” para la ciudad.

Su historia está estrechamente ligada a la del papado. En el siglo XX, tres patriarcas de Venecia llegaron a ser papas.

Tras este viaje, el jesuita argentino tiene previsto realizar otros dos al norte de Italia, a Verona en mayo y a Trieste en julio.

Francisco no viajaba desde su visita a Marsella, en el sur de Francia, en septiembre de 2023. Una bronquitis le obligó a cancelar su viaje a Dubái en diciembre por su estado de salud, cada vez más frágil.

