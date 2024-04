El róver Curiosity comienza a explorar una nueva área de Marte: ¿por qué es importante?

Fuente: https://actualidad.rt.com

La NASA informó que el róver Curiosity comenzó a explorar una nueva área de Marte en donde se espera obtener nueva evidencia sobre la desaparición del agua líquida que fluyó en la superficie del planeta rojo hace millones de años.

Marte tuvo un entorno más húmedo y probablemente más cálido, similar al de la Tierra, en comparación con su actual estado árido y helado. A medida que el Curiosity se desplaza por el canal de Gediz Vallis, un posible lecho de un río seco y sinuoso, proporciona a los científicos información acerca del pasado geológico del planeta.

El canal de Gediz Vallis fue una de las últimas formaciones en el monte Sharp, una enorme montaña de 5 kilómetros de altura que el explorador marciano ha estado ascendiendo desde 2014. De acuerdo con la NASA, este canal conserva indicios de uno de los últimos períodos húmedos vistos en esa región de Marte.

Se prevé que la exploración en Gediz Vallis dure alrededor de varios meses, durante los cuales los investigadores estudiarán el área con los instrumentos científicos a bordo del Curiostiy, con el fin de confirmar si el canal se originó por flujos de escombros (deslizamientos de tierra rápidos y húmedos) o por un río que trasportaba rocas y sedimentos en lugar de por el viento.

También se busca determinar si las rocas que cubren el canal fueron transportadas por flujos de escombros o por avalanchas secas. El científico Ashwin Vasavada enfatizó que «sería emocionante» descubrir si el canal y sus escombros «se formaron con agua líquida», lo cual demostraría que, «después de un largo período seco», el agua regresó al monte Sharp «en gran medida».

Mientras el Curiosty estaba llevando a cabo su exploración, una de sus cámaras de navegación en blanco y negro capturó una imagen panorámica de 360 grados del canal de Gediz Vallis. La fotografía, compuesta por 36 fotogramas, fue tomada el pasado 3 de febrero, durante el día marciano número 4.086 de la misión del róver.

