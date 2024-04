En enero Bolivia registró un déficit comercial de $us 171 millones, según el INE

Fuente: Unitel

Según el informe de Comercio Exterior (Comex) del Instituto Nacional de Estadística (INE), al mes de enero de 2024, Bolivia registró un déficit comercial de $us 171 millones, cifra que es mayor a los $us 16 millones registrados en el mismo periodo de tiempo de la gestión 2022.

El Gobierno refleja en el reporte que esto se debe a los efectos del cambio climático y los bloqueos de carreteras en las principales rutas de transporte de productos, así como a factores externos como la situación de los mercados financieros internacionales y la contracción económica mundial.

“El déficit que presenta el Saldo Comercial en enero de 2024 se explica porque el volumen de exportaciones hacia los diferentes socios comerciales se vio afectado debido a los múltiples puntos de bloqueo en las carreteras del país, así como a las cotizaciones más bajas de los principales productos de exportación a similar período”, reseña el reporte.

Las exportaciones en enero de 2024 alcanzaron a $us 613 millones, cifra menor en $us 242 millones a la registrada en el mismo período de 2023. Por su parte, las importaciones en enero llegaron a $us784 millones, cifra menor en $us 87 millones a la registrada en igual período de la gestión pasada.

En enero de 2024 las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) llegaron a $us 609.3 millones, cifra menor en $us 243.5 millones a la registrada en similar período de 2023, cuando alcanzó a $us 852.8 millones lo que representa una disminución de 28.6%, de acuerdo con el reporte.