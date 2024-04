En los bancos hay intereses de hasta 26% para vivienda

Un economista relaciona el comportamiento de este indicador al riesgo país

Fuente: Correo del Sur

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios de vivienda oscilan entre 6% y 26% en el sistema de intermediación financiera del país, según un reporte publicado esta semana por el Banco Central de Bolivia (BCB).

El informe de la Gerencia de Entidades Financieras del BCB toma en cuenta 14 bancos, entre múltiples, especializados en microfinanzas y Pyme, además de tres entidades financieras, 41 cooperativas de ahorro y crédito y nueve instituciones financieras de desarrollo.

Solo de los bancos, Ecofuturo registra este mes de abril la mayor tasa de interés para vivienda (26,20%), aunque es menor comparando con abril del año pasado (29,94%).

En el otro extremo de la lista se encuentra el Banco Unión, cuya tasa de interés para vivienda se redujo en el último año (de abril 2023 a abril 2024) de 7,34% a 6,29%.

De las 11 entidades afiliadas a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) consideradas en el reporte del BCB, nueve actualizaron sus tasas de interés en el crédito de vivienda normal.

De las nueve, seis reportaron bajas en sus tasas de interés para el crédito de vivienda y las restantes tres, alzas.

Un gerente de banco que prefirió no identificarse comentó a CORREO DEL SUR que las tasas consideradas en el informe del BCB corresponden a los créditos hipotecarios de vivienda (normal) y no así al crédito de vivienda de interés social, cuya tasa está regulada y no puede exceder del 6,5%.

A diferencia del crédito normal, el de vivienda social tiene una tasa fija (5,5%, 6%, 6,5%), un financiamiento del 100%, un mayor plazo de pago (hasta 25 años) y solo se puede financiar un inmueble (el requisito principal es no tener uno).

ANÁLISIS

Consultado al respecto, el analista económico Oscar Montero Ipiña dijo que, “en teoría, cuando hay inflación se tiende a que los bancos incrementen la tasa de interés”. Esta misma consecuencia se tiene “cuando suben los costos de administración bancaria y se da una mayor mora en la recuperación de créditos”.

Asimismo, Montero explicó que las tasas de interés tienen un componente que se llama Tasa de Referencia (TRe); a mayor riesgo país, esta tasa va incrementándose.

“Eso significa que la carga financiera se la pasan al cliente y así el banco no pierde. De todas maneras, este es un indicador más que nos muestra que la economía de Bolivia está cada vez peor”, añadió.

Otros profesionales del área consideran que el encarecimiento de las tasas de interés se debe más a un tema de fondeo; es decir, que los recursos a los que acceden para prestar provienen de uno de los principales fondeadores del sistema que es la actual Gestora Pública de Pensiones, que está colocando los fondos a tasas mucho más altas y a plazos más cortos, lo que hace que se encarezca el crédito.

ASOBAN

Desde Asoban, señalaron que las tasas de interés en los créditos no regulados provienen del análisis de cada entidad, por lo que no se puede generalizar sobre si suben o bajan. “Habrá que analizar banco por banco y por tipo de crédito”, indicaron.

