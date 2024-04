Desde el 1 de enero hasta la fecha, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando registró el fallecimiento de seis efectivos militares que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en las zonas fronterizas.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó que lamentablemente las personas que se dedican a este ilícito son más agresivas y atentan contra la humanidad de los uniformados.

“En esta gestión lamentablemente hemos sufrido la pérdida de seis efectivos militares, en lo que va del año, cinco en la frontera con Argentina y uno en la frontera con Chile”, sostuvo en conferencia de prensa.

Los cinco uniformados que resultaron fallecidos en la frontera con Argentina, fue resultado del embarrancamiento de un motorizado del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) cuando realizaba un operativo en Yacuiba, Tarija y que presumiblemente fueron emboscados. El otro hecho se registró en la zona fronteriza con Chile.

Investigación

Los casos, como el ocurrido en Yacuiba, fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público, por lo que son las instancias jurisdiccionales que realizan las investigaciones para establecer a los responsables de los hechos

“Tenemos el caso que ya está aperturado en Yacuiba, principalmente con el tema del fallecimiento de los cinco efectivos militares, ya está en todo lo que es la Fiscalía de Villamontes donde hay varias personas sindicadas y una vez que se desarrolle este proceso van a ser atendidas”, explicó.

No obstante, indicó que no se tiene identificadas a los causantes no solo de la muerte de los efectivos, sino de las agresiones de los que son víctimas de los atentados, emboscadas, entre otros hechos.

Además, en el mismo periodo, al menos 50 efectivos militares resultaron heridos en emboscadas y enfrentamientos con contrabandistas.

“Tenemos más de 50 (heridos), podríamos indicar por esto, de todo el contingente desplegado en las diferentes zonas fronterizas permanentemente son agredidos y de estos tres, casi cuatro meses, tenemos esta cantidad de heridos leves y heridos graves”, informó.