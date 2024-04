En su despedida de Bolivia, Monseñor Braulio Saez recordó la importancia de la vocación de servicio

Fuente: UNITEL

A sus 82 años, Monseñor Braulio Saez García se despidió de la Iglesia Católica en Bolivia y retornará a su natal España donde encarará su jubilación. Recordó su paso por Oruro y Santa Cruz, y pidió a los feligreses no olvidar la importancia de la vocación de servicio. “El que no vive para servir, no sirve para vivir”, dijo.

Duranta la homilía realizada en la Catedral de Santa Cruz de la Sierra el Obispo Auxiliar Emérito, sostuvo que este domingo se celebra el domingo de “Jesús, el buen pastor”.

Entre las palabras mencionadas por Saez García, se refleja la vocación de servicio para con el prójimo, que despoja de las malas actitudes en la sociedad.