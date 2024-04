Endosan a un exministro de Evo y otros directivos cargos por Bs 425 millones por fallas en la extracción del litio

Luis Alberto Echazú está bajo arresto domiciliario. El Gobierno habló del proyecto fallido para producir carbonato de litio después de la visita que hizo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El Procurador habla de “un daño grave al Estado” y al menos ocho contratos incumplidos.

La Procuraduría General del Estado estableció responsabilidades de 12 personas; la de exfuncionarios de la gestión de Evo Morales y entre ellos la de su ministro Luis Arberto Echazú , por “un daño grave al Estado” de algo más de Bs 425 millones. También identificó al menos cuatro delitos de corrupción por fallas administrativas y técnicas en el proyecto que se había diseñado en la ‘era Evo’ (2006-2019) para extraer el litio del salar de Uyuni a través de piscinas de evaporación. Esas instalaciones hoy ya no funcionan para ese propósito y están abandonadas.

Piscinas de evaporación del proyecto de industrialización del litio​

Denuncia

La explicación del funcionario sobre el procedimiento que hizo la Fiscalía se da tras la denuncia de la exministra de Evo Morales, Teresa Morales, quien el lunes aseguró que Echazú no recibió ninguna citación.

“Cualquier persona en Bolivia para ir a declarar a la Fiscalía tiene que ser debidamente citada y si la persona no asiste, entonces talvez podría ser aprehendido; sin embargo, esta mañana (lunes) se han apersonado policías en la casa del hermano Alberto Echazú y, a pesar de su edad y de que su salud no es sana, se han permitido aprehenderlo y traerlo a la fuerza a la Fiscalía, a un exministro de más de 70 años, que no había sido citado”, protestó Morales.