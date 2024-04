¿Es este el Silicon Valley de América Latina?

Durante años, la dependencia de productos chinos creció sin cesar en Estados Unidos. Es hora de mirar a otros proveedores, como algunos de sus vecinos del sur

Una empleada camina dentro de la planta de ensamblaje de microprocesadores Intel en Heredia, Costa Rica (REUTERS/Juan Carlos Ulate/Archivo)





Fuente: infobae.com

Los estadounidenses solían pensar en China como un lugar para hacer negocios y en América Latina como un lugar para vacacionar. Más recientemente, nuestros vecinos del sur son vistos como la fuente de inmigrantes desesperados. Esa mentalidad nos llevó al lío en el que nos encontramos ahora. Hoy en día, la economía estadounidense depende demasiado de China para obtener suministros críticos, mientras que las importaciones de países de nuestro propio hemisferio, aparte de Canadá y México, están rezagadas, dicen los expertos. Nuestra influencia en nuestro propio vecindario está disminuyendo.

No tiene por qué ser así. Vi evidencia de ello en Costa Rica, una democracia estable que compite por convertirse en el Silicon Valley de América Latina, con el apoyo activo de Estados Unidos.

Costa Rica es crucial para el gigantesco esfuerzo de Estados Unidos por reducir la dependencia de los microchips de China, que desempeña un papel enorme en el embalaje y prueba de los diminutos dispositivos que hacen funcionar todo, desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate. Más del 40 por ciento de los chips que el Departamento de Defensa de Estados Unidos utiliza para sistemas e infraestructura de armas dependen de proveedores chinos. Más del 90 por ciento de todos los chips avanzados se producen en Taiwán, una isla autónoma reclamada por China.

Ahora, Costa Rica se está posicionando para convertirse en un importante centro fuera de Asia para el envasado y prueba de microchips. En la década de 1990, Intel construyó una fábrica cerca de San José para hacer precisamente eso. Eso abrió la puerta a más fábricas e industrias y, como resultado, a una fuerza laboral cada vez más orientada a la tecnología. Hoy en día, la principal categoría de exportaciones de Costa Rica ya no es el café o el banano sino los dispositivos médicos.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en una reunión con responsables de Intel

Recientemente, un jueves por la tarde, en el salón de un hotel en las afueras de la capital, San José, el presidente Rodrigo Chaves promocionó incentivos fiscales, reformas regulatorias y una red de energía 99 por ciento renovable mientras lanzaba una estrategia nacional para expandir la industria. “Bienvenido a Costa Rica, un país donde no enfrentará trámites burocráticos”, bramó.

Su audiencia, que incluía a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo; la general de cuatro estrellas Laura Richardson, que dirige el Comando Sur de Estados Unidos; y altos ejecutivos de Intel, aplaudieron con entusiasmo.

“Necesitamos aliados más cerca de casa”, me dijo Raimondo. Ella está a cargo de repartir decenas de miles de millones en subsidios para acercar la industria a casa, un esfuerzo que es crucial para garantizar que los estadounidenses se mantengan a la vanguardia de la IA y otras tecnologías críticas en el futuro.

Esta gran reorganización de la cadena de suministro estadounidense podría ser la clave para construir mejores relaciones en América Latina en un momento de creciente aislacionismo en Estados Unidos, cuando ambas partes se han vuelto escépticas respecto del libre comercio y frustradas por cifras récord de llegadas de inmigrantes.

Si bien la Ley CHIPS y Ciencia es mejor conocida por sus subsidios de miles de millones de dólares para construir instalaciones en suelo estadounidense, también proporciona una financiación modesta a nuestros aliados. Costa Rica y Panamá han recibido dinero para reforzar sus fuerzas laborales y su infraestructura. La República Dominicana parece estar preparada para ser el siguiente.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn (d), y los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles (i); de República Dominicana, Luis Abinader (2i), y de Uruguay, Luis Lacalle Pou (2d), posan durante el Foro de Inversión Responsable de la Alianza Américas-BID, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hoy, en Washington (Estados Unidos). EFE/Lenin Nolly

No es casualidad que “crear resiliencia” para las cadenas de suministro sea un objetivo principal de la Ley de las Américas, el nuevo proyecto de ley bipartidista que renovaría las relaciones con vecinos amigos y los encaminaría a unirse al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el acuerdo comercial. acuerdo que reemplazó al TLCAN.

He sido una crítica abierta del TLCAN, una visión a la que llegué mientras escribía sobre los trabajadores de las fábricas estadounidenses que perdieron sus empleos cuando su planta se mudó a México. Exportar nuestra base industrial perjudicó a los trabajadores estadounidenses y a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero el T-MEC, que fue aprobado abrumadoramente en el Congreso hace unos años, ha avanzado mucho para abordar las preocupaciones de los trabajadores. Es popular. ¿Por qué no ampliarlo? Y si un mayor comercio con América Latina construye una base industrial que de otro modo se habría destinado a Asia, nuestra región podría fortalecerse, no debilitarse.

Las naciones que más comercian con sus vecinos más cercanos obtienen los mayores beneficios del comercio y al mismo tiempo minimizan la perturbadora pérdida de empleos que puede conllevar, como sostiene Shannon O’Neil en el reciente libro “El mito de la globalización”. Europa y Asia lo están dominando. Estados Unidos no.

Cuando Estados Unidos recurrió a Asia en busca de mano de obra barata, eso dejó un vacío en nuestro propio patio trasero, como señalaron Karina Fernández-Stark y Penny Bamber en un artículo reciente en The Wilson Quarterly. China lo está llenando, convirtiéndose en el socio comercial e inversor más importante en gran parte de América Latina. Veintidós países del hemisferio occidental se han adherido a la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Empresas chinas están construyendo un puerto de aguas profundas en Perú, un puente sobre el Canal de Panamá y una estación espacial en Argentina.

No podemos culpar a nuestros amigos latinoamericanos por recurrir a China para realizar inversiones que nosotros no proporcionaremos. Mientras estábamos tratando de gobernar el mundo, nos han echado a codazos de nuestro propio hemisferio.

China gana terreno en el «triángulo del litio» que conforman Chile, Bolivia y Argentina (EFE/ Javier Mamani)

La diplomacia de la cadena de suministro puede ayudar. Hasta ahora, Costa Rica ha cubierto sus apuestas, adhiriéndose a la Franja y la Ruta y al mismo tiempo presionando para tener la oportunidad de unirse al T-MEC. Pero la posibilidad de ser un centro de microchips parece haber inclinado la balanza. Chaves excluyó abruptamente al proveedor chino Huawei (junto con otros) de construir la red 5G del país, lo que enfureció a China.

“A veces es necesario tomar decisiones difíciles”, dijo Chaves a su audiencia. “No estamos imaginando el futuro; lo estamos construyendo, con aquellos con quienes compartimos valores”.

Es inteligente, tanto geopolítica como económicamente, fomentar ese sentido de destino compartido. No será una solución rápida a los muchos problemas de la región, pero puede ayudar a cambiar la situación con el tiempo. Costa Rica, Panamá y la República Dominicana son países relativamente pequeños con influencia limitada. Pero si sus economías están en auge, pueden brindar más oportunidades a quienes huyen de lugares asolados por crisis como Haití y Nicaragua. Llegarán menos inmigrantes a nuestra puerta.

Como cualquier política, la diplomacia de la cadena de suministro tiene sus riesgos. Podríamos estar construyendo nuestros futuros competidores. No pude evitar notar que San José parece estar mejor preparado para la era digital que la zona rural de Ohio. Algunas escuelas secundarias técnicas ya imparten un plan de estudios de inteligencia artificial , me dijo un alto ejecutivo de Intel en Costa Rica. La industria atrae a los mejores talentos y una lealtad feroz. En la planta de Intel cerca de San José, un gerente de fábrica me dijo que tiene “sangre azul”, el color del logotipo de la empresa.

Pero esta fábrica no sería competitiva en Estados Unidos. Incluso en Costa Rica, ha tenido dificultades para competir con los bajos costos laborales de Asia. De hecho, Intel cerró la planta en 2014 y envió su trabajo a Malasia, dejando un equipo mínimo dedicado a la investigación y el desarrollo. La fábrica reabrió sus puertas en 2020 , después de que la pandemia provocara una escasez de chips. Intel se ha estado expandiendo desde entonces, devorando el espacio que solía ser una cafetería. La demanda de chips no hará más que aumentar con el auge de la inteligencia artificial.

La forma en que afrontemos los desafíos que plantea la IA (y una China mucho más poderosa) determinará nuestro futuro. Tenemos que elegir: enfrentar esos desafíos solos o con vecinos amigables.