Estados Unidos emite alerta de viaje por violencia en México

Washington delimitó el área de peligro a la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico.

Fuente: DW

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado (20.04.2024) una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.

La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que el personal estadounidense tiene restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.

