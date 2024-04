Evo Morales rechaza consensuar congreso y cree que se “viene un genocidio al MAS”

Asegura que si se proscribe a ese partido será como “eliminar” al movimiento campesino de la competencia electoral.

El expresidente Evo Morales rechaza consensuar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) con dirigentes afines al “arcismo”, porque -sostuvo- no son militantes. El exmandatario cree que se prepara el “genocidio” de ese instrumento político.

“Cómo vamos a consensuar una convocatoria… ni siquiera son militantes”, aseguró Morales, en su programa dominical en RKC. El exmandatario agregó que según el estatuto del partido se debe consensuar cualquier convocatoria con quienes “hacen vida orgánica” en el MAS.

Indicó que Guillermina Kuno, ejecutiva de las Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, era militante de Tradepa y que ahora curiosamente figura como militante del partido azul. “El año pasado, la hermana Kuno no era militante, ahora aparece militante. Cómo es eso”, agregó Morales.

Las palabras del líder del MAS se dan días después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazara las solicitudes de acompañamiento de los congresos de las alas «evista», previsto para junio, y «arcista», previsto para mayo. El ala “radical” convocó para este lunes a una reunión para definir su postura al respecto.

El exmandatario expresó que teme que se proscriba al MAS y aseguró que si se consuma aquello será como “eliminar” al movimiento campesino de la competencia electoral.

“Viene un genocidio al MAS. Es como eliminar otra vez al movimiento campesino para que no participe. Yo me acuerdo (antes decían) los ciudadanos tienen que hacer política, no el movimiento indígena. Si proscriben (al MAS), no sé en qué historia negra estará escrito todo el equipo del TSE”, aseguró.

