Evo sobre el caso Terrorismo: “que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”

Fuente: Erbol

Morales afirmó haber defendido la integridad del territorio nacional frente a planes de separatismo de la llamada “media luna”, compuesta por gobernadores opositores de Santa Cruz, Beni y Pando. Según esas autoridades departamentales, desde 2007, habrían diseñado un plan para dividir el país con la ayuda de mercenarios extranjeros.

Señaló que, ante esa situación, el gobierno tenía que defender la integridad del territorio nacional. “Fracasó el separatismo y la independencia de la media luna”, precisó el exmandatario en su programa habitual de los domingos.

Indicó que la decisión del gobierno de investigar ahora el caso del hotel Las Américas es para atender un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también por una total desesperación del gobierno por intentar proscribirlo como candidato presidencial.

“Que nos investiguen. Quiero decirles, que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la Policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia; estaba Álvaro de presidente en ejercicio”, afirmó.

Dijo que, durante los últimos años, todos los gobiernos de la derecha lo demandaron y lo detuvieron, pero hoy le toca enfrentar un posible proceso a manos de Lucho Arce y David Choquehuanca. “Que me demanden, estoy aquí, no me voy a escapar. Si tienen que llevarme a la cárcel que me lleven por defender la integridad del territorio nacional. Quiero que sepan”, indicó.

Morales insistió en que la decisión de investigar el caso de terrorismo es prueba de la alianza entre Branko Marinkovic y los magistrados Iván Espada y Gonzalo Hurtado, que actuaron por mandato del gobierno para devolverle, mediante una sentencia constitucional, 33 mil hectáreas de terreno en Santa Cruz.

Curiosamente, esos mismos magistrados que consolidaron la propiedad de 33 mil hectáreas en favor de la familia Marinkovic, son los que dictaron la sentencia constitucional 1010/2023 anulando la reelección indefinida como derecho humano.

“Esta Cuarta Sala Constitucional, ahora autoprorrogados defendidos por el gobierno, entregan 33.000 hectáreas al exministro de Añez, cabecilla del separatismo (Branko Marinkovic). Esta Sala eliminó todos los procesos a Manfred Reyes Villa y ahora empieza el proceso a Evo, a Álvaro, a los ministros, a las policías, que hemos defendido el territorio nacional”, manifestó.

Morales dejó que el pueblo juzgue y lamentó que nuevamente lo acusen de ser terrorista o narcotraficante, cuando es el gobierno de Lucho y David el que tiene dos o tres ministros que protegen al narcotráfico.