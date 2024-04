Exministra afirma que inició persecución política, la anterior semana fue con Romero y ahora con la aprehensión de Echazú

Teresa Morales también aseguró que para la “famosa” EDL, que es para la explotación del litio, no se tiene ni un “ladrillo”.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

La exministra de Evo Morales, Teresa Morales, afirmó este lunes que inició la persecución política de parte del Gobierno, ya que la anterior semana fue con Carlos Romero y ahora con la aprehensión “ilegal” del exgerente de la entonces Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú.

“Esta mañana se apersonaron policías a la casa del hermano Echazú y a pesar de su edad de 70 años y de que su salud no es completa, lo trajeron por la fuerza a la Fiscalía, pese a que no había sido citado, esto es un abuso y denunciamos esto, que es una persecusión política, hace poco lo hicieron contra Carlos Romero, con una orden de aprehensión y ahora lo hacen con el hermano Echazú al traerlo por la fuerza”, manifestó Morales, en exteriores de las instalaciones de la Fiscalía de La Paz.

Dijo que es un abuso, porque el exministro de Minería no recibió ninguna citación. Mencionó que cualquier persona en Bolivia para que pueda presentarse a declarar a la Fiscalía, tiene que ser debidamente notificada y si la persona no asiste ni el abogado que lo represente hace cambio de la hora y fecha fijada, recién debería ser aprehendido, algo que no sucedió con Echazú.

La exautoridad también aprovechó para denunciar el fracaso de la Extracción Directa del Litio, algo que fue anunciado por el Gobierno, pero a la fecha no se tiene ni un “ladrillo”. “Han fracasado e hicieron una inauguración falsa en la planta de Carbonato de Litio».

Echazú fue aprehendido luego que la presidente de Yacimiento del Litio Boliviano (YLB), Karla Calderón, lo denunció, junto a otros 10 exfuncionarios, debido a que una auditoria evidenció un daño económico de 425 millones de bolivianos, por las fallas en las piscinas de evaporacion de salmueras, materia prima para alimentar las plantas de Carbonato de Litio y Cloruro de Potasio