Exministro de Argentina: «El problema no es con el pueblo boliviano, sino con el Gobierno»

El exjefe de Inteligencia de Argentina, asegura que existió injerencia del Gobierno del MAS en los conflictos sociales de este país. Este fue el punto de partida que derivó en las actuales acciones, y la alerta máxima establecida en frontera.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

El exsecretario de Inteligencia y exministro del interior de la República de Argentina, Miguel Ángel Toma, aseguró en el programa Que No Me Pierda, que el problema que tiene Argentina “no es con el pueblo boliviano, sino con el gobierno del Movimiento al Socialismo que tiene lazos con un país terrorista que atentó en contra de la embajada de Israel en Argentina y la Asociación Mutual Israelí (Amia).

“Este no es un problema con el pueblo boliviano, sino con el gobierno que tiene un acuerdo con un estado terrorista que nos voló la embajada de Israel en Argentina y a la Asociación Mutual Israelí (Amia). ¿Cómo no vamos a estar preocupados por eso?”, se preguntó el ex secretario de Inteligencia de Argentina.

El Movimiento al Socialismo tiene una conducta dispar con el pueblo argentino, si a eso le sumamos la cuestión militar y el narcotráfico, empezamos a decir que tenemos una suerte de discriminación”, aseguró Miguel Ángel Toma, quien manifestó que estas fueron las bases para tomar las decisiones actuales por parte del Gobierno Argentino.

Según la ex autoridad, esta alerta no es reciente puesto que ya la vienen investigando desde hace mucho tiempo, siendo la injerencia de militares bolivianos en conflictos sociales de este país el inicio de las observaciones.

“La preocupación de Argentina se da a partir de que se producen determinadas acciones que afectaron, desde nuestro punto de vista, la soberanía nacional, puesto que detectaron la intromisión del gobierno cuando en la provincia de Jujuy se realizó unas reformas constitucional, se producen una serie de protestas, algunas violentas en la que se determinó la presencia de militares bolivianos encubiertos, la que se justificó en el concepto de reivindicación Aymara, promovida por Evo Morales, dirigente del MAS, que aún sigue gobernando en Bolivia a través de Luis Arce”, explicó.

Toma, afirmó que en Argentina se respeta a la enorme colectividad boliviana que es considerada extraordinariamente productiva, sin embargo, no ven ese mismo sentimiento en Bolivia a sus compatriotas. “En Bolivia existe una falta de reciprocidad con los ciudadanos argentinos”, aseveró.

Miguel Ángel Toma afirmó que la alerta máxima impuesta, es para mejorar los controles fronterizos para prevenir el narcotráfico y no significa movimientos militares.

Este martes 16 de abril, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ratificó que este país, mantiene la alerta máxima con Bolivia debido a la presencia de iraníes.