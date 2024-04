Santa Cruz: Familia de Luis Carlos Soruco pide continuar investigación y encontrar a la última persona que lo vio con vida

Fuente: Red Uno

Familiares de Luis Carlos Soruco Colquechambi, el tarijeño de 30 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado la madrugada del pasado domingo 31 de marzo en la zona el tercer y cuarto anillo, sobre la transitada avenida Guapay en Santa Cruz de la Sierra, pide que la Fiscalía continúe con la investigación hasta dar con los responsables de su muerte.

Cuando la policía llegó para realizar el levantamiento del cadáver, en el examen externo del cadáver, se hallaron heridas por presuntos golpes en la cabeza.

El resultado de la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue una broncoaspiración. Sin embargo, para sus allegados se debe indagar cómo llegó a ese lugar, quién o quiénes le quitaron sus objetos personales y cómo se produjo el golpe en su cabeza.

«Como familia pedimos que no se desestime el caso en la Fiscalía porque, si bien el informe dice que él murió por broncoaspiración, también tenía un golpe en la cabeza. No puede aparecer una persona tirada en la vereda de un lugar donde no tiene nada que ver ni con su casa, ni el lugar donde estaba, peor sin pertenencias. Entonces, lo que queremos averiguar es quién lo dejó ahí y de qué manera o si verdaderamente se ha broncoaspirado ahí. Con eso vamos a estar tranquilos, pero queremos una investigación exhaustiva, toxicológica y todo lo relacionado, pero que la Fiscalía no desestime el caso», afirmó Eduardo Quiroga, primo hermano de Luis Carlos.

Luis Carlos era ingeniero de control de procesos químicos. Foto: Facebook.

Entre las hipótesis que se maneja es que lo atacaron antisociales, pues lo hallaron sin billetera, sin zapatos, y sin ningún otro tipo de pertenencias; también se presume que fue arrojado desde un vehículo en movimiento. Asimismo, la familia apunta a la persona con quien Luis Carlos fue vista por última vez.

«Estaba con amigos, unos seis o siete, entre hombres y mujeres. Él no se quiso ir con ellos y se fue con otra persona, que conoció ese rato, que nadie conoce. Queremos saber si, con esta persona, se subió a un taxi o cada uno se fue por su lado. Esa información todavía no la tenemos», agregó Quiroga.

El familiar comentó que no les dieron más información.

«Tampoco nos quisieron dar nada más para no entorpecer la investigación. En general, vemos que, de parte de la Fiscalía, hay la intención de querer desestimar el caso«, lamentó.

Luis Carlos era ingeniero de control de procesos químicos. Destacaba por su profesionalismo y dedicación a su trabajo. Hace 10 años dejó su natal Tarija para emprender en Santa Cruz.

«Era un hombre muy profesional en lo que hacía. Antes de fallecer, era gerente de una empresa internacional de productos cosméticos, encargado a nivel Sudamérica. Muy inteligente y profesional. Somos empresarios tarijeños y cuando decidimos venir a emprender en Santa Cruz, él fue parte fundamental del éxito que ahora tiene nuestra empresa», remarcó Quiroga.

A la vez, era muy querido por su familia, principalmente por sus sobrinos.

«Era un tío muy cariñoso, juguetón. Como amigo, era un tipo muy desprendido. Realmente, una persona intachable que nos duele mucho que ya no esté con nosotros», complementó.