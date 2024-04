Felcn secuestra 250 paquetes de cocaína y aprehende a cinco personas en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) identificó a un motorizado que transportaba 50 paquetes de cocaína ocultos en un compartimiento secreto, este hallazgo derivó en la incautación de otros 200 paquetes de droga, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Fuente: ABI

Explicó que este operativo de interdicción, en el marco del plan de operaciones “Vías Seguras”, fue ejecutado en la comunidad El Tuna, en la provincia Chiquitos, del departamento de Santa Cruz.

Los efectivos policiales identificaron al camión volvo color blanco que “tenía modificaciones en su interior, durante requisa encontraron un doble fondo que contenía 50 paquetes tipo ladrillo rellenos con clorhidrato de cocaína equivalentes a 53 kilos con 200 gramos de droga”, según un reporte institucional.

Luis Alberto O. C., Ramiro C., S. B. M. y Sonia R., fueron aprehendidos por estar vinculadas con el delito de tráfico de sustancias controladas. El daño económico al narcotráfico producto de este operativo fue de $us 198.260 producto del decomiso de la droga y el secuestro del motorizado.

Esta la investigación del caso derivó en la realización de un allanamiento en inmediaciones de la avenida Cristo Rey de la ciudad de Santa Cruz encontrando otros 200 paquetes de clorhidrato de cocaína.

A consecuencia, se incautaron tres vehículos, se secuestró el inmueble y la sustancia controlada. Como consecuencia de este segundo operativo se logró la aprehensión de Deiby S. R. y Verónica M.

El daño patrimonial al narcotráfico derivado de la acción policial fue de $us 578.010 siendo un duro golpe para esta asociación criminal.

GMM/MC