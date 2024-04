Filipinas investiga la llegada masiva de miles de estudiantes chinos a una provincia cercana a Taiwán

Los datos del Gobierno sitúan ya en 4.600 el número de ciudadanos chinos que vive en la zona, situada en la isla de Luzón.

Los datos del Gobierno sitúan ya en 4.600 el número de ciudadanos chinos que vive en la zona (Photo for The Washington Post by Martin San Diego)

Las autoridades de Filipinas han abierto este miércoles una investigación ante la creciente llegada de miles de estudiantes procedentes de China a la provincia de Cagayán, en el norte del país y a pocos kilómetros al sur de las costas de Taiwán.

Los datos del Gobierno sitúan ya en 4.600 el número de ciudadanos chinos que vive en la zona, situada en la isla de Luzón, en lo que Manila ha descrito como una “invasión sigilosa” por parte de Beijing. La mayoría están matriculados en universidades privadas de la ciudad de Tuguegarao.

La portavoz del Ejército de Filipinas, la coronel Francel Margareth Padilla, ha indicado que las autoridades están analizando el asunto en colaboración con la Policía, según informaciones del diario The Philippine Star. “El Ejército se toma en serio cualquier informe, por lo que lo estamos investigando”, ha aseverado.

Por su parte, el diputado filipino Robert Ace Barbers ha descrito la situación como una “invasión” y ha calificado de “alarmante” esta repentina llegada de trabajadores, estudiantes, turistas y empresarios chinos a Filipinas, un país que mantiene una serie de disputas con Beijing en el mar de China Meridional.

En este sentido, ha alertado de que algunos de estos extranjeros han obtenido incluso certificados de nacimiento filipinos, permisos de conducir y tarjetas de identificación válidas. “¿Cómo es posible que, en gran número, no despierten sospechas a ningún organismo?”, ha manifestado Barbers.

Así, ha recordado el caso de una treintena de ciudadanos chinos que habían logrado formar parte de la Guardia Costera Auxiliar de Filipinas antes de ser detectados y expulsados del Cuerpo de voluntarios.

Filipinas y de EEUU simularán la toma de una isla en maniobras conjuntas

Los Ejércitos de Filipinas y Estados Unidos simularán la toma de una isla controlada por fuerzas enemigas durante los ejercicios militares conjuntos que se inician la próxima semana en el archipiélago del Sudeste Asiático, en plenas tensiones con China.

Fotografía de archivo de los ejercicios militares Balikatan 2023, entre las tropas de Filipinas y Estados Unidos (EFE/EPA/ROLEX DELA PENA)

“Es la primera vez que los ejercicios marítimos serán realizados más allá de aguas territoriales filipinas”, apuntó el coronel del Ejército de Tierra Michael Logico durante una entrevista con el canal público PTV en la que informó de la simulación de la toma de la isla, cuya ubicación no se especificó.

Los ejercicios anuales, llamados “Balikatan”, reunirán entre el 22 de abril y el 10 de mayo a unos 16.000 efectivos (más de 11.000 soldados estadounidenses y alrededor de 5.000 filipinos) y tendrán lugar en zonas frente a la isla de Taiwan, isla autogobernada que Beijing no descarta invadir, y el disputado mar de China Meridional, entre otras localizaciones.

También participarán en los ejercicios, que no se dirigen explícitamente contra China, unos 150 soldados australianos y representantes de la Marina francesa, mientras que Japón, entre otros países, enviará a observadores.

Logico subrayó que han enviado una invitación a las tropas niponas para que se unan el año que viene.

Los ejercicios militares se celebran tras la reunión trilateral organizada el pasado jueves en Washington entre el presidente estadounidense, Joe Biden; el filipino Ferdinand Marcos Jr.; y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, donde se trataron varios aspectos de seguridad y defensa, con la vista puesta en contrarrestar a Beijing.

Las tensiones entre Manila y Beijing han ido en aumento últimamente debido a incidentes entre embarcaciones de ambas partes en zonas que se disputan del mar de China Meridional, donde Estados Unidos respalda a Filipinas -con el que tiene un tratado de defensa mutua-, en aras de mantener el derecho a la libre navegación en aguas por las que transita alrededor del 30% del comercio marítimo mundial.

Marcos Jr., que asumió el poder en junio de 2022, ha dado un giro a la política exterior de su predecesor, Rodrigo Duterte, más próxima a Beijing, para acercarse a su aliado tradicional, Estados Unidos, a su vez preocupado por la creciente influencia de China en el Indopacífico.

