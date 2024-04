Fiscalía: Exgerente de YLB murió por “infarto cardiaco” y se abre otro caso para indagar supuesta carta póstuma

Fuente: Unitel

Con base en los estudios forenses, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, infirmó este jueves que el exgerente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, murió por un infarto cardiaco.

En ese contexto, anunció la apertura de un caso sobre el deceso de la exautoridad en el que además se indagará la supuesta carta póstuma que salió a la luz el miércoles.

“El resultado del protocolo de la autopsia da cuenta que la causa de la muerte ha sido producto de un infarto cardiaco”, señaló durante el acto de posesión del nuevo fiscal departamental de Pando.

En ese contexto, explicó que las pesquisas en este sentido aún no han concluido puesto que “se han tomado muestras que han sido remitidas al laboratorio de toxicología”.

“Estamos a la espera de estos resultados para que nos puedan dar detalles sobre alguna sustancia que haya podido encontrarse en el cuerpo del fallecido. Este resultado de toxicología está siendo procesado en laboratorios del IDIF de La Paz y será en las próximas horas que conozcamos el resultado”.

Otro caso

“Es otro caso, se ha aperturado otro caso por el fallecimiento del señor Montenegro”, dijo Lanchipa y explicó que este proceso “es totalmente ajeno a la investigación en YLB”.

“Se está llevando un trabajo técnico a cargo de laboratorio del IDIF para establecer el tema de estas cartas que se mencionan”, señaló.

La noticia del fallecimiento de Montenegro empezó a circular la mañana del miércoles junto a una supuesta carta póstuma en la que se cuestiona el proceso legal que inició YLB en su contra por las presuntas irregularidades en la construcción de la planta de litio en el Salar de Uyuni.

“El único fin del proceso que se ha iniciado en nuestra contra, es justificar y ocultar el rotundo fracaso de la estrategia ilusoria de extracción directa de litio (EDL) que adoptó arbitraria e irresponsablemente YLB y el actual gobierno desde el año 2021, abandonando y desprestigiando el proceso de cristalización fraccionada en piscinas de evaporación solar, que se vino ejecutando hasta fines del año 2019”, señala la carta atribuida a Montenegro.

Lanchipa indicó este viernes que 11 personas son procesadas por el caso de la planta: 10 exfuncionarios y la representante legal de una de las empresas constructoras-.

La denuncia da cuenta que se detectaron irregularidades en la construcción de la planta en el salar de Uyuni. Entre los implicados se encontraba Montenegro, que fue gerente general de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos y luego gerente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).

“No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, añade la carta pública, cuya veracidad fue confirmada por la exministra Teresa Morales y la abogada Audalia Zurita, quien dijo que se contactó con la exautoridad horas antes de su deceso y le había enviado la nota.

La misiva lleva la fecha del miércoles 24 de abril de 2024, aparentemente fue escrita en computadora, está impresa, sobre ella hay una firma con lapicero azul y el texto a mano alzada: “soy inocente”.

Por el caso de la planta de litio, Luis Alberto Echazú, exministro de Evo Morales, fue imputado y se encuentra con detención domiciliaria mientras se lleva adelante la investigación del caso.

Morales responsabilizó al presidente Luis Arce de la muerte dle exfuncionario.