Funcionarios de la CNS cumplen paro este jueves por la falta de medicamentos; exigen la renuncia del gerente

El secretario ejecutivo del Federación de Sindicatos y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud (Fesimras), Arturo del Barco, confirmó la protesta y responsabilizó a la gerencia de la movilización.

“Lamentablemente la gerencia no ha podido solucionar hasta ahora y los perjudicados son los pacientes, porque cuando van a consulta se llevan la sorpresa que no pueden recibir el tratamiento completo por estas carencias, no hay insumos, el paciente va y no se puede realizar los laboratorios por falta de reactivos”, destaco Del Barco, en una entrevista con Éxito.

Solo están habilitados los servicios de emergencias.